ITR Filing 2023: आप भी कर रहे हैं तो रिटर्न के रिफंड का इंतजार, तो इन स्टेप्स को फॉलो कर आसानी से लगाएं पता

ITR Tax Refund आपने भी रिटर्न फाइल कर दिया है तो आपको एक बार उसका स्टेटस जरूर चेक कर लेना चाहिए। अगर आपने ये काम अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपको जल्द से ही काम निपटा लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बाद में जुर्माना भरना होगा। आइए जानते हैं कि आप अपने रिटर्न का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। (फाइल फोटो)

ITR Filing 2023: how to check tax refund status

Your browser does not support the audio element.