Is Today Stock Market Open: आज धनतेरस के मौके पर शेयर बाजार खुला है क्या? बैंक तो खुले हैं; चेक करें
Is Today Stock Market Open: आज धनतेरस के अवसर पर शेयर बाजार बंद है। BSE और NSE शनिवार होने के कारण बंद रहेंगे, इसलिए निवेशक व्यापार नहीं कर पाएंगे। हालाँकि, बैंक खुले हैं, सिवाय असम के जहाँ काती बिहू के कारण अवकाश है। दिवाली लक्ष्मी पूजन के लिए 21 अक्टूबर को बाजार बंद रहेगा, लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। बालीप्रतिपदा पर 22 अक्टूबर को भी बाजार बंद रहेगा। 2025 में मुहूर्त ट्रेडिंग 21 अक्टूबर को होगी।
नई दिल्ली। Is Today Stock Market Holiday: आज यानी शनिवार 18 अक्टूबर का धनतेरस का त्योहार है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन है कि आज शेयर बाजार खुला रहेगा या बंद रहेगा? दरअसल, यह सवाल इस लिए भी उठ रहा है क्योंकि आज बैंक खुले हैं। सिर्फ असम में काती बिहू के कारण बैंक बंद हैं। पहले और तीसरे रविवार को बैंक बंद रहते हैं। वहीं शेयर बाजार आज खुला है कि नहीं, आइए आपकी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं।
क्या आज बंद है स्टॉक मार्केट?
आज यानी 18 अक्टूबर शनिवार के दिन शेयर बाजार बंद है। वैसे आज धनतेरस का त्योहार भी है। लेकिन आज शनिवार होने की वजह से स्टॉक मार्केट BSE और NSE धनतेरस पर बंद हैं। इसका मतलब है कि निवेशक उस दिन व्यापार नहीं कर पाएंगे।
यह भी पढ़ें- PM Kisan Yojana: क्या सूखी जाएगी किसानों की दिवाली या फिर खाते में आएंगे 2-2 हजार? देखें 21वीं किस्त का अपडेट
इन एक्सचेंजों के लिए सामान्य साप्ताहिक हॉलिडे. सोमवार, 20 अक्टूबर को ट्रेडिंग फिर से शुरू होगी। दिवाली लक्ष्मी पूजन के लिए 21 अक्टूबर को बाजार भी बंद रहेंगे, लेकिन त्योहारी अवसर को चिह्नित करने के लिए उस दिन 1 घंटे के लिए एक विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र आयोजित किया जाएगा। बालीप्रतिपदा के लिए 22 अक्टूबर को बाजार फिर से बंद रहेंगे।
दिवाली 2025 के आसपास बाजार की छुट्टियां
दिवाली के मौसम में कई महत्वपूर्ण त्योहारों के दिनों में शेयर बाजार बंद रहेंगे:
18 अक्टूबर (शनिवार): धनतेरस (नियमित सप्ताहांत बंद)
21 अक्टूबर (मंगलवार): दीपावली लक्ष्मी पूजन; बाजार बंद लेकिन एक घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग होता है
22 अक्टूबर (बुधवार): बलिप्रतिपदा की छुट्टी; बाजार बंद
दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग 2025 । Diwali Muhurat Trading 2025
एक विशेष परंपरा के रूप में, बीएसई और एनएसई दोनों मुहूर्त ट्रेडिंग आयोजित करते हैं, जो हिंदू नव वर्ष का जश्न मनाने वाला 1 घंटे का एक प्रतीकात्मक सत्र है। 2025 में, यह सत्र 21 अक्टूबर को दोपहर 1:45 बजे से दोपहर 2:45 बजे IST तक आयोजित किया जाएगा। मुहूर्त ट्रेडिंग परंपरा और बाजार आशावाद का मिश्रण करने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जहां निवेशक आने वाले वर्ष के लिए समृद्धि की उम्मीद के साथ भाग लेते हैं।
(डिस्क्लेमर: स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।