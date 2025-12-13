Is Today Bank Open: 13 दिसंबर को बैंक हैं खुले? महीने के दूसरे शनिवार को बैंक बंद हैं या नहीं; चेक करें
नई दिल्ली। Is Today Bank Open: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार, भारत में बैंक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय छुट्टियों जैसे कई मौकों पर और रविवार के साथ-साथ कुछ पहले से तय शनिवार को भी बंद रहते हैं। कई बैंक कस्टमर्स अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या आने वाले शनिवार को बैंक हॉलिडे है। चूंकि दिसंबर त्योहारों और बैंक छुट्टियों से भरा हुआ है, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के छुट्टियों के कैलेंडर के बारे में जानना जरूरी है।
RBI हर कैलेंडर साल की शुरुआत में बैंक छुट्टियों की लिस्ट जारी करता है। सभी नेशनल छुट्टियों, क्षेत्रीय त्योहारों, सभी रविवार और हर महीने दो शनिवार को बैंक बंद रहते हैं।
Is Today Bank Open: क्या 13 दिसंबर 2025 को बैंक खुले हैं या बंद हैं?
आज 13 दिसंबर, 2025 को बैंक बंद (Bank Holiday) हैं, क्योंकि यह महीने का दूसरा शनिवार है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार, महीने के सभी दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार को बैंक बंद रहते हैं, जबकि पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को बैंक खुले रहते हैं।
हालांकि, अगर किसी खास शनिवार को फिजिकल बैंक ब्रांच बंद भी हैं, तो भी नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करके कई ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग की वजह से, आपको कोई भी बैंकिंग काम करने के लिए बैंक के बिजनेस घंटों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब आप छुट्टियों सहित, दिन या रात किसी भी समय जरूरी ट्रांजैक्शन पूरे कर सकते हैं।
आने वाले दिनों में कब-कब और कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक?
- मेघालय में यू सोसो थाम की पुण्यतिथि मनाने के लिए 18 दिसंबर, 2025 (गुरुवार) को बैंक बंद रहेंगे।
- गोवा में गोवा मुक्ति दिवस मनाने के लिए 19 दिसंबर, 2025 (शुक्रवार) को बैंक बंद रहेंगे।
- सिक्किम में लोसूंग और नामसूंग त्योहार मनाने के लिए 20 दिसंबर, 2025 (शनिवार) को बैंक बंद रहेंगे।
- सिक्किम में लोसूंग और नामसूंग त्योहार मनाने के लिए 22 दिसंबर, 2025 (सोमवार) को बैंक बंद रहेंगे।
- मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में क्रिसमस की पूर्व संध्या मनाने के लिए 24 दिसंबर, 2025 (बुधवार) को बैंक बंद रहेंगे।
- पूरे भारत में 25 दिसंबर, 2025 (गुरुवार) को क्रिसमस मनाने के लिए बैंक बंद रहेंगे।
- मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में क्रिसमस मनाने के लिए 26 दिसंबर, 2025 (शुक्रवार) को बैंक बंद रहेंगे।
- नागालैंड में क्रिसमस के लिए 27 दिसंबर, 2025 (शनिवार) को बैंक बंद रहेंगे।
- मेघालय में यू कियांग नांगबाह की पुण्यतिथि मनाने के लिए 30 दिसंबर, 2025 (मंगलवार) को बैंक बंद रहेंगे।
- मिजोरम और मणिपुर में नए साल की पूर्व संध्या और इमोइनु इरात्पा त्योहार मनाने के लिए 31 दिसंबर, 2025 को बैंक बंद रहेंगे।
RBI Holiday December List: बैंक छुट्टियों की लिस्ट
|दिसंबर 2025
|1
|3
|9
|12
|15
|18
|19
|20
|22
|24
|25
|26
|27
|30
|31
|अगरतला
|•
|अहमदाबाद
|•
|आइजोल
|•
|•
|•
|•
|बेलापुर
|•
|बेंगलुरु
|•
|भोपाल
|•
|भुवनेश्वर
|•
|चंडीगढ़
|•
|चेन्नई
|•
|देहरादून
|•
|गंगटोक
|•
|•
|•
|गुवाहाटी
|•
|हैदराबाद
|•
|इंफाल
|•
|•
|ईटानगर
|•
|•
|•
|जयपुर
|•
|जम्मू
|•
|कानपुर
|•
|कोच्चि
|•
|•
|कोहिमा
|•
|•
|•
|•
|•
|कोलकाता
|•
|लखनऊ
|•
|मुंबई
|•
|नागपुर
|•
|नई दिल्ली
|•
|पणजी
|•
|•
|•
|पटना
|•
|रायपुर
|•
|रांची
|•
|शिलांग
|•
|•
|•
|•
|•
|•
|शिमला
|•
|श्रीनगर
|•
|तिरुवनंतपुरम
|•
|•
|विजयवाड़ा
|•
