Is Today Bank Holiday: क्या आज शुक्रवार को बैंक बंद रहेंगे, आपके शहर में बैंक खुले हैं या नहीं?

नई दिल्ली। Is Today Bank Holiday: सामान्य तौर पर शुक्रवार को बैंक खुले रहते हैं लेकिन आज एक राज्य में बैंक बंद रहेंगे। बाकी देश के लगभग सभी राज्यों में बैंक सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। न तो कोई राष्ट्रीय पर्व है और न ही ऐसा कोई बड़ा आयोजन, जिसकी वजह से पूरे भारत में बैंक बंद रखने की जरूरत पड़े। इसलिए सरकारी तथा प्राइवेट दोनों बैंक नियमित रूप से खुले रहेंगे। ग्राहक आज कैश जमा-निकासी, पासबुक अपडेट, चेक क्लीयरिंग सहित सभी बैंकिंग सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। कर्मचारियों के लिए भी यह दिन एक सामान्य कार्यदिवस रहेगा। अब जानिए वह राज्य जहां आज बैंक हॉलिडे है।

मेघालय में आज बैंक रहेंगे बंद देश के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में 12 दिसंबर को बैंक अवकाश घोषित किया गया है। राज्य की छुट्टियों की लिस्ट में यह दिन एक क्षेत्रीय अवकाश के रूप में शामिल है। गारो समुदाय के वीर स्वतंत्रता सेनानी पा तोगन नेंगमिनजा संगमा की पुण्यतिथि के अवसर पर मेघालय में बैंक बंद रखे जाते हैं। इसलिए आज वहां किसी भी बैंक शाखा में ग्राहक सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी।

अन्य राज्यों में बैंकिंग संचालन सामान्य मेघालय को छोड़कर भारत के बाकी सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आज बैंक अपनी निर्धारित समय सारणी के अनुसार खुलेंगे। ग्राहक बिना किसी चिंता के अपने बैंक संबंधी कार्य निपटा सकते हैं। कुल मिलाकर, पूरे देश में आज बैंकिंग गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रहेंगी।