Is Today Bank Holiday: क्या आज शुक्रवार को बैंक बंद रहेंगे, आपके शहर में बैंक खुले हैं या नहीं?
is today bank holiday : आज शुक्रवार को सामान्य तौर पर बैंक खुले रहेंगे, सिवाय मेघालय के। मेघालय में गारो समुदाय के वीर स्वतंत्रता सेनानी पा तोगन नेंगम ...और पढ़ें
नई दिल्ली। Is Today Bank Holiday: सामान्य तौर पर शुक्रवार को बैंक खुले रहते हैं लेकिन आज एक राज्य में बैंक बंद रहेंगे। बाकी देश के लगभग सभी राज्यों में बैंक सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। न तो कोई राष्ट्रीय पर्व है और न ही ऐसा कोई बड़ा आयोजन, जिसकी वजह से पूरे भारत में बैंक बंद रखने की जरूरत पड़े। इसलिए सरकारी तथा प्राइवेट दोनों बैंक नियमित रूप से खुले रहेंगे। ग्राहक आज कैश जमा-निकासी, पासबुक अपडेट, चेक क्लीयरिंग सहित सभी बैंकिंग सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। कर्मचारियों के लिए भी यह दिन एक सामान्य कार्यदिवस रहेगा। अब जानिए वह राज्य जहां आज बैंक हॉलिडे है।
मेघालय में आज बैंक रहेंगे बंद
देश के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में 12 दिसंबर को बैंक अवकाश घोषित किया गया है। राज्य की छुट्टियों की लिस्ट में यह दिन एक क्षेत्रीय अवकाश के रूप में शामिल है। गारो समुदाय के वीर स्वतंत्रता सेनानी पा तोगन नेंगमिनजा संगमा की पुण्यतिथि के अवसर पर मेघालय में बैंक बंद रखे जाते हैं। इसलिए आज वहां किसी भी बैंक शाखा में ग्राहक सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी।
अन्य राज्यों में बैंकिंग संचालन सामान्य
मेघालय को छोड़कर भारत के बाकी सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आज बैंक अपनी निर्धारित समय सारणी के अनुसार खुलेंगे। ग्राहक बिना किसी चिंता के अपने बैंक संबंधी कार्य निपटा सकते हैं। कुल मिलाकर, पूरे देश में आज बैंकिंग गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रहेंगी।
दिसंबर 2025 के आगामी बैंक अवकाश
12 दिसंबर (शुक्रवार): मेघालय - पा तोगन नेंगमिनजा संगमा की पुण्यतिथि
18 दिसंबर (गुरुवार): मेघालय - ख्यात कवि यू सोसो थाम की पुण्यतिथि
19 दिसंबर (शुक्रवार): गोवा - गोवा मुक्ति दिवस
20 दिसंबर (शनिवार) व 22 दिसंबर (सोमवार): सिक्किम - लोसूंग/नामसूंग त्योहार
21 दिसंबर (रविवार): साप्ताहिक अवकाश। इस प्रकार सिक्किम में लगातार तीन दिन बैंक बंद रहेंगे
24 दिसंबर (बुधवार): मिजोरम, नागालैंड, मेघालय - क्रिसमस ईव
25 दिसंबर (गुरुवार): पूरे देश में - क्रिसमस
26 दिसंबर (शुक्रवार): मिजोरम, नागालैंड, मेघालय - क्रिसमस उत्सव। इन राज्यों में वीकेंड मिलाकर चार दिन लगातार बैंक बंद रहेंगे
30 दिसंबर (मंगलवार): मेघालय - यू कियांग नांगबाह की पुण्यतिथि
31 दिसंबर (बुधवार): मिजोरम और मणिपुर - न्यू ईयर ईव एवं इमोइनु इराटपा त्योहार
इसके अलावा, RBI दिशा-निर्देशों के अनुसार महीने के दूसरे और चौथे शनिवार तथा हर रविवार को नियमित रूप से बैंक बंद रहते हैं।
डिजिटल बैंकिंग सेवाएं रहेंगी सक्रिय
भले ही मेघालय में आज बैंक बंद रहेगा, लेकिन डिजिटल सुविधाएं जैसे नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम निरंतर जारी रहेंगी। देश के अन्य राज्यों में भी लोग ऑनलाइन लेन-देन और डिजिटल भुगतान आसानी से कर पाएंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।