नई दिल्ली। शेयर मार्केट में F&O यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग (F&O Trading in Share Market) को सबसे जोखिमपूर्ण माना जाता है। क्योंकि, हर 10 में से 9 ट्रेडर इसमें पैसा गंवाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए बाजार नियामक सेबी ने कई कदम उठाए हैं और लगातार काम कर रही है। चर्चा है कि सेबी वीकली ऑप्शन एक्सपायरी (Weekly Option Expiry) को भी खत्म करने पर विचार कर रही है और इसके लिए ब्रोकर्स से राय मांगी है। इस बीच फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़े जागरण बिजनेस के एक सवाल पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ आशीष चौहान ने अपनी राय दी है।

दरअसल, एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष चौहान को ही भारत में डेरिवेटिव ट्रेडिंग के जनक के तौर पर जाना जाता है। नई दिल्ली में उनसे जुड़ी बुक 'स्थितप्रज्ञ' के विमोचन के अवसर पर उन्होंने इक्विटी मार्केट और एनएसई में सीईओ के तौर पर किए गए काम व अनुभव के बारे में बताया।

क्या F&O ट्रेडिंग पर नए सिरे से सोचने की जरुरत है? इस बुक लॉन्च के मौके पर जब एनएसई के एमडी व सीईओ आशीष चौहान से पूछा गया कि, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर जो चिंताएं हाल के वर्षों में निकलकर सामने आई है, ऐसे में क्या इस तरह के ट्रेडिंग टूल पर नए सिरे से सोचने की जरुरत है।