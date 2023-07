IRDAI द्वारा किए जा रहे बदलावों से बीमा क्षेत्र को लाभ होगा, HDFC Life की वार्षिक बैठक में बोले दीपक पारेख

HDFC Life Annual Meeting एचडीएफसी लाइफ की 23वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा कि IRDAI के प्रस्तावित बदलावों से बीमा क्षेत्र को लाभ होगा। कोरोना से प्रभाव से क्षेत्र तेजी से उबर रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बीते वित्त वर्ष में इस क्षेत्र का नया कारोबारी प्रीमियम 3.7 लाख करोड़ रुपये रहा है।

