IRCTC की वेबसाइट हुई डाउन, नहीं बुक हो पा रही टिकट; लोग हुए परेशान

नई दिल्ली। IRCTC website Down: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) को आज सुबह कुछ समय के लिए डाउनटाइम का सामना करना पड़ा, जिससे दिवाली और छठ पूजा से पहले टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हजारों यूजर्स परेशान हो गए। वेबसाइट पर एक मैसेज दिख रहा है कि This Site is currently unreachable please try after some time। यानी यह साइट अभी पहुंच से बाहर है कृपया कुछ समय बाद प्रयास करें। दीवाली से कुछ दिन पहले भी इसी तरह की समस्या देखने को मिली थी। और अब दीवाली के बाद भी इसी तरह की समस्या देखने को मिल रही है।

Dear @AshwiniVaishnaw Ji, I logged on IRCTC website for Tatkal . At sharp 10:01 am the server showed unreachable and it continued to give same message at 10:09 am it showed regret.What’s happening Sir ? Despite so much measures why an ordinary passenger not able to book ticket ? pic.twitter.com/gG5KYzaLgs — Research Scientist (@researcher0503) October 25, 2025

दिवाली की छुट्टी से लौटने वाले और छठ पूजा के लिए जाने वाले लोगों को तत्काल टिकट बुकिंग करने में समस्या आ रही है।माना जा रहा है कि सुबह बुकिंग शुरू होते ही यात्रियों की भारी संख्या ने साइट पर दबाव डाला, जिससे सिस्टम क्रैश हो गया। यह वजह की IRCTC की वेबसाइट डाउन हो गई है।

@RailMinIndia @IRCTCofficial @RailwaySeva @AshwiniVaishnaw irctc site not working at the time of Tatkal booking what scam is going on “this site is currently not reachable” pic.twitter.com/CLgSS6PgFj — CA Kailash K Teli (@Kailashveena) October 25, 2025

सोशल मीडिया पर, परेशान यूजर्स ने "साइट डाउन" या "एरर" मैसेज के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब IRCTC को पीक बुकिंग के समय दिक्कत हुई है। त्योहारों के मौसम में या जब तत्काल बुकिंग खुलती है, तो बहुत ज्यादा डिमांड के कारण अक्सर प्लेटफॉर्म पर आउटेज या स्लोडाउन होता है।

@IRCTCofficial Only for 3 minutes all the servers are down so that all the agents can book the tickets? How is it possible servers down while tatkaal window time only ? Because of your pathetic service I will not be able to reach my college now #irctcscam #IRCTC #IndianRailways pic.twitter.com/qghffFGltQ — Atharva Tiwari (@atharvatiwari_) October 20, 2025

पिछले सप्ताह दीवाली से पहले शुक्रवार को हजारों यूज़र्स को परेशानी हुई क्योंकि तत्काल बुकिंग शुरू होने से ठीक पहले IRCTC की वेबसाइट डाउन हो गई थी। उस समय दिवाली और छठ पूजा नजदीक होने के कारण, कई यात्री आखिरी समय में ट्रेन टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक एरर मैसेज मिला जिसमें लिखा था- "सर्वर अभी रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। एरर कोड 109।"