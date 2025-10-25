Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    IRCTC की वेबसाइट हुई डाउन, नहीं बुक हो पा रही टिकट; लोग हुए परेशान

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 10:22 AM (IST)

    IRCTC website Down: आज सुबह IRCTC की वेबसाइट डाउन हो गई, जिससे टिकट बुक करने वाले हजारों उपयोगकर्ता परेशान हो गए। वेबसाइट पर 'साइट अभी पहुंच से बाहर है' का संदेश प्रदर्शित हो रहा था। दिवाली से पहले भी ऐसी ही समस्या आई थी, और अब फिर से आ रही है, जिससे तत्काल टिकट बुकिंग में दिक्कत हो रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। IRCTC website Down: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) को आज सुबह कुछ समय के लिए डाउनटाइम का सामना करना पड़ा, जिससे दिवाली और छठ पूजा से पहले टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हजारों यूजर्स परेशान हो गए। वेबसाइट पर एक मैसेज दिख रहा है कि This Site is currently unreachable please try after some time। यानी यह साइट अभी पहुंच से बाहर है कृपया कुछ समय बाद प्रयास करें। दीवाली से कुछ दिन पहले भी इसी तरह की समस्या देखने को मिली थी। और अब दीवाली के बाद भी इसी तरह की समस्या देखने को मिल रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिवाली की छुट्टी से लौटने वाले और छठ पूजा के लिए जाने वाले लोगों को तत्काल टिकट बुकिंग करने में समस्या आ रही है।माना जा रहा है कि सुबह बुकिंग शुरू होते ही यात्रियों की भारी संख्या ने साइट पर दबाव डाला, जिससे सिस्टम क्रैश हो गया। यह वजह की IRCTC की वेबसाइट डाउन हो गई है।

    सोशल मीडिया पर, परेशान यूजर्स ने "साइट डाउन" या "एरर" मैसेज के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब IRCTC को पीक बुकिंग के समय दिक्कत हुई है। त्योहारों के मौसम में या जब तत्काल बुकिंग खुलती है, तो बहुत ज्यादा डिमांड के कारण अक्सर प्लेटफॉर्म पर आउटेज या स्लोडाउन होता है।

    पिछले सप्ताह दीवाली से पहले शुक्रवार को हजारों यूज़र्स को परेशानी हुई क्योंकि तत्काल बुकिंग शुरू होने से ठीक पहले IRCTC की वेबसाइट डाउन हो गई थी। उस समय दिवाली और छठ पूजा नजदीक होने के कारण, कई यात्री आखिरी समय में ट्रेन टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक एरर मैसेज मिला जिसमें लिखा था- "सर्वर अभी रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। एरर कोड 109।"