    IRCTC की वेबसाइट में हुई गड़बड़ी; लोगों को लॉग इन करने, टिकट बुकिंग में आ रही दिक्कत

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 11:26 AM (IST)

    दिवाली पर घर जाने की तैयारी कर रहे लोगों को IRCTC की वेबसाइट में तकनीकी खराबी के कारण परेशानी हो रही है। लॉग इन और टिकट बुकिंग में दिक्कतें आ रही हैं। कंपनी का कहना है कि समस्या को ठीक करने में समय लगेगा। यूजर्स बता रहे हैं कि सुबह 9 बजे से ही दिक्कतें आ रही हैं।  

    यह पहला मौका नहीं है जब IRCTC की ट्रेन टिकट बुकिंग साइट डाउन (irctc website down) हुई है। इससे पहले दिसंबर 2024 में तो तीन-तीन बार ऐसा हो चुका है। इस बार भी धनतेरस से एक दिन पहले उस समय सर्विस डाउन हुई है जबकि तत्काल की बुकिंग शुरू होनी थी।

    दिवाली बस कुछ ही दिन दूर है और देशभर के लोग त्योहार के लिए घर जाने की तैयारी में हैं। लेकिन अभी कन्फर्म ट्रेन टिकट पाना आसान काम नहीं है। यदि आप सही तरीके से योजना नहीं बनाते हैं, तो आपको वेटिंग लिस्ट में जगह मिल सकती है। इस दिवाली कन्फर्म तत्काल टिकट जल्दी पाने में आपकी मदद करने के लिए यहां पांच आसान और उपयोगी सुझाव दिए गए हैं।

    1. जल्दी लॉग इन करें और सब कुछ पहले से प्लान करें

    तत्काल बुकिंग आपकी यात्रा तिथि से एक दिन पहले, एसी कोच के लिए सुबह 10 बजे और स्लीपर क्लास के लिए सुबह 11 बजे शुरू होती है। आखिरी मिनट तक इंतज़ार न करें। विंडो खुलने से कम से कम 10-15 मिनट पहले लॉग इन करें। अपनी ट्रेन संख्या, रूट और क्लास पहले से चुनकर रखें ताकि बुकिंग शुरू होते ही आप सीधे भुगतान कर सकें। यहां हर सेकंड मायने रखता है।

     

    जब बाकी सभी लोग बुकिंग कर रहे हों, तब यात्रियों के नाम, उम्र और आईडी नंबर टाइप करने में आपके कीमती सेकंड बर्बाद हो सकते हैं। IRCTC आपको अपनी प्रोफाइल में यात्रियों की जानकारी सेव करने की सुविधा देता है। इस सुविधा का इस्तेमाल करें। जब आप बुकिंग के लिए तैयार हों, तो बस सेव की गई सूची चुनें और आप पूरी प्रक्रिया का एक पूरा चरण छोड़ देंगे।

     

    3. तेज और स्थिर इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करें


    धीमा इंटरनेट कनेक्शन आपके तत्काल बुकिंग के मौके खराब कर सकता है। हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड या विश्वसनीय मोबाइल डेटा कनेक्शन का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। लैपटॉप या डेस्कटॉप पर बुकिंग करना बेहतर है, क्योंकि ट्रैफ़िक ज़्यादा होने पर मोबाइल ऐप्स कभी-कभी धीमे हो जाते हैं। इसके अलावा, एक से ज़्यादा डिवाइस से लॉग इन न करें—इससे सेशन एरर हो सकते हैं और काम धीमा हो सकता है।

    4. इस्टेंट पेमेंट का विकल्प चुनें

    टिकट मिलते ही, आपको तुरंत भुगतान करना होगा, वरना सीट किसी और को मिल जाएगी। सबसे तेज तरीके हैं UPI, नेट बैंकिंग, या सेव किए गए कार्ड विवरण। ई-वॉलेट या बैंक ट्रांसफ़र जैसे धीमे भुगतान विकल्पों से बचें। अपना UPI पिन या कार्ड विवरण संभाल कर रखें ताकि समय बीतने पर आपको खोजने में समय बर्बाद न करना पड़े।

    5. सीट की उपलब्धता पर नजर रखें


    तत्काल विंडो खुलने से कुछ मिनट पहले, अपनी चुनी हुई ट्रेन में सीट की उपलब्धता की जाँच करें। पेज खुला रखें और ध्यान से रिफ्रेश करें ताकि साइट पर ज्यादा भीड़ न हो। अगर आपकी पसंदीदा ट्रेन की सीटें जल्दी भर जाती हैं, तो एक बैकअप ट्रेन या वैकल्पिक श्रेणी तैयार रखें। लचीलेपन से अक्सर आपको कन्फर्म सीट मिल सकती है।

     