IRCTC Tour Package: ₹15000 में 6 दिन में घूमे कन्याकुमारी, रामेश्वरम सहित ये 4 जगह; नए साल में रेलवे लाया ये बेहतरीन ऑफर

नई दिल्ली। कर्नाटक सरकार ने आईआरसीटीसी लिमिटेड के सहयोग से श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष थीम आधारित तीर्थ यात्रा ''कर्नाटक भारत गौरव दक्षिण यात्रा'' की घोषणा (IRCTC Tour Package) की है। यह यात्रा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिसमें दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, रामेश्वरम और मदुरै का दर्शन कराया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कितना होगा किराया? यह यात्रा 5 रात और 06 दिनों की होगी, जिसकी शुरुआत 4 जनवरी 2026 को बेलगाम से होगी। इस विशेष तीर्थ यात्रा की कुल कीमत 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति रखी गई है। खास बात यह है कि कर्नाटक राज्य के मूल निवासियों को राज्य सरकार द्वारा 5,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे यह यात्रा और भी किफायती बन जाएगी।

कहां-कहां घूमने को मिलेगा? यात्रा के दौरान श्रद्धालु कन्याकुमारी में भगवती अम्मन मंदिर और विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर, रामेश्वरम में रामनाथस्वामी मंदिर और मदुरै में विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। यह यात्रा बेलगाम, हुबली, हावेरी, दावणगेरे, बिरूर, तुमकुर और एसएमवीटी बेंगलुरु जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी।

किसका लगेगा अलग से चार्ज पैकेज में भारत गौरव ट्रेन की 3एसी श्रेणी में यात्रा, गैर-वातानुकूलित होटलों में ठहराव, शाकाहारी भोजन, स्थानीय परिवहन, दर्शनीय स्थलों का भ्रमण, यात्रा बीमा और ट्रेन में सुरक्षा की व्यवस्था शामिल है। हालांकि, नाव विहार, व्यक्तिगत खर्च, मंदिरों में प्रवेश शुल्क और गाइड शुल्क पैकेज में शामिल नहीं हैं।