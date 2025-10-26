IRCTC Tour Package: पटना से पटाया-बैंकॉक घूम आइए, रेलवे लाया इतने सस्ते में हवाई सफर का खास टूर

अगर आप भी विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो पटना से शुरू होने वाला IRCTC का थाईलैंड टूर पैकेज आपके लिए एकदम सही विकल्प हो सकता है। थाईलैंड (IRCTC Tour Package) जिसे पहले सियाम कहा जाता था अपनी सुंदर बीच, शानदार मंदिरों और जीवंत बाजारों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टूर की तारीखें

यह टूर 5 नवंबर से 11 नवंबर 2025 तक होगा, दो 7 दिन और 6 रात का रहेगा। इस दौरान आप पटना से कोलकाता होते हुए बैंकॉक जाएंगे और वहां से पटाया और बैंकॉक के बेहतरीन स्थानों की सैर करेंगे।

क्या-क्या शामिल है पैकेज में? इस टूर पैकेज में आने-जाने की हवाई यात्रा (पटना-कोलकाता-बैंकॉक-कोलकाता-पटना), 3-स्टार होटल में ठहरने की सुविधा, रोजाना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर शामिल हैं। कहां-कहां घूमने को मिलेगा कोरल आइलैंड टूर, टाइगर पार्क (एंट्री), अलकजार शो जेम्स गैलरी विजिट, चाओ फ्राया रिवर क्रूज, सफारी वर्ल्ड और मरीन पार्क बैंकॉक सिटी टूर (गोल्डन बुद्धा और मार्बल बुद्धा मंदिर) सी लाइफ बैंकॉक ओशन वर्ल्ड का भ्रमण पूरा टूर IRCTC के गाइड के साथ रहेगा।

कितना आएगा टूर का खर्च? तारीख सिंगल शेयरिंग डबल ट्रिपल शेयरिंग चाइल्ड विद बेड चाइल्ड विदआउट बेड 05-11-2025

-11-11-2025 ₹ 70210/- ₹ 60550/- ₹ 60550/- ₹ 57690/- ₹ 50550/-

इसके अलावा, सरकार के नियमों के तहत 20% TCS भी देना होगा, जो आपके इनकम टैक्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। किस दिन कहां घूमेंगे पहला दिन (05 नवंबर) - पटना से कोलकाता के लिए फ्लाइट, फिर रात में बैंकॉक के लिए उड़ान।