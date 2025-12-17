Language
    IRCTC ई-वॉलेट पर नहीं मिलती ये सुविधा, रेलमंत्री ने किया साफ, ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए पैसों से जुड़ा है मामला

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 06:29 PM (IST)

    रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बीजेपी सांसद के एक सवाल के जवाब में कहा कि जो लोग IRCTC के ई-वॉलेट अकाउंट में पैसे जमा करते हैं, वे इसका इस्ते ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। अगर आप ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए IRCTC के ई-वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके इस्तेमाल से जुड़ी खबर जानना जरूरी है। दरअसल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आईआरसीटीसी के ई-वॉलेट के यूज से जुड़ी अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) के ई-वॉलेट अकाउंट में पैसे जमा करते हैं, वे इसका इस्तेमाल सिर्फ़ टिकट खरीदने के लिए कर सकते हैं और इसे निकाल नहीं सकते, लेकिन ई-वॉलेट अकाउंट बंद होने पर पैसे यूज़र के बैंक अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।

    रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने बुधवार को लोकसभा में बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल द्वारा पूछे गए सवालों के लिखित जवाब में यह बात कही।

    बीजेपी सांसद ने क्या सवाल पूछा?

    सांसद ने पूछा था कि क्या IRCTC ई-वॉलेट में जमा पैसों को यूज़र्स के अकाउंट या उन ओरिजिनल सोर्स में वापस निकालने की कोई सुविधा देने का कोई प्रस्ताव है, जिससे पैसा लंबे समय तक फंसा न रहे और उसे कहीं और इस्तेमाल किया जा सके।

    क्या है IRCTC ई-वॉलेट?

    IRCTC ई-वॉलेट इंडियन रेलवे (IRCTC) की एक प्रीपेड डिजिटल वॉलेट सर्विस है जो यूज़र्स को ट्रेन टिकट तेज़ी से बुक करने के लिए पहले से पैसे जमा करने देती है। इससे फायदा यह होता है कि टिकट बुकिंग के दौरान पेमेंट के लिए नेट बैंकिंग या कार्ड डिटेल देने की जरुरत नहीं होती है और बैंक गेटवे की समस्याओं से बचा जा सकता है। ऐसे में इस ई-वॉलेट के इस्तेमाल से पेमेंट आसानी से और जल्दी हो जाता है।

    इस ई-वॉलेट में कैंसलेशन पर तुरंत रिफंड के साथ सुरक्षित और तेज ट्रांज़ेक्शन की सुविधा मिलती है। इसके लिए PAN/आधार वेरिफिकेशन ज़रूरी है, और इसमें ट्रांज़ैक्शन पासवर्ड जैसी सुविधाएँ हैं।

