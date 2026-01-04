Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    IRCTC Tour Package: रिपब्लिक डे पर दुबई की सैर; बुर्ज खलीफा से लेकर मिरेकल गार्डन तक घूमने में कितना होगा खर्च?

    By Jagran News Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 06:23 PM (IST)

    IRCTC ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुबई के लिए एक विशेष टूर पैकेज (IRCTC Tour Package) की घोषणा की है। इस 4 रात/5 दिन के पैकेज में विभिन्न भारतीय शहरों ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    नई दिल्ली। भारतीय रेलवे के उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुबई के लिए एक विशेष टूर पैकेज की घोषणा की है। इस यात्रा की मुख्य विशेषता यह है कि विभिन्न राज्यों के भारतीय नागरिक एक साथ दुबई में प्रवास कर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की एकता और सांस्कृतिक विविधता का संदेश देंगे।

    इन शहरों के लोग कर सकते हैं बुक

    IRCTC के अधिकारियों ने रविवार को बताया कि यह यात्रा गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुरू होगी। उन्होंने कहा कि कोच्चि, बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई, इंदौर, जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़ और लखनऊ सहित देश के विभिन्न शहरों से पर्यटक इस पैकेज को बुक कर सकेंगे। आईआरसीटीसी इन सभी पर्यटकों को दुबई में एकत्रित कर एक संयुक्त भारतीय समूह के रूप में भ्रमण कराएगा।

    कितना है दुबई टूर पैकेज का किराया?

    बयान के अनुसार चार रात और पांच दिन के इस टूर पैकेज का मूल्य 94,730 रुपये प्रति व्यक्ति तय किया गया है। इसमें हवाई यात्रा, थ्री-स्टार होटल में आवास, वीजा शुल्क, भोजन, वातानुकूलित डीलक्स बस द्वारा दर्शनीय स्थलों का भ्रमण, रेगिस्तान सफारी और यात्रा बीमा जैसी सुविधाएं सम्मिलित हैं।

    दुबई की कौन-सी फेमस जगह घूमने को मिलेगी?

    आईआरसीटीसी जयपुर के अपर महाप्रबंधक योगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि पर्यटकों को दुबई शहर, पाम जुमेराह, मिरेकल गार्डन, बुर्ज खलीफा का लाइट एंड साउंड शो, गोल्ड सूक और स्पाइस सूक का भ्रमण कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अबू-धाबी शहर टूर के अंतर्गत शेख जायद मस्जिद एवं मंदिर के दर्शन भी कराए जाएंगे। इस पैकेज के लिए छह जनवरी तक बुकिंग कराई जा सकती है। इच्छुक पर्यटक आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं।

    यह भी पढ़ें: रेलवे लाया दुबई-अबूधाबी घूमने का मौका, सिर्फ 5 दिन में इतने कम किराए में होगा लग्जरी टूर