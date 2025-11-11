IRCTC Tour Package: पुरी जगन्नाथ, कोणार्क सूर्य मंदिर के दर्शन करने का टूर, रेलवे इतने सस्ते किराए में दे रहा मौका

अगर आप भी भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी घूमने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। आईआरसीटीसी ( IRCTC Tour Package ) ने दिल्ली से उड़ान भरने वाला एक नया टूर पैकेज लॉन्च किया है। इसका नाम डिवाइन पुरी टूर पैकेज (Divine Puri Tour Package) है। यह ओडिशा के प्रसिद्ध तीर्थ और ऐतिहासिक स्थलों को कवर करता है। इस पैकेज के तहत यात्रियों को पुरी, कोणार्क, भुवनेश्वर और चिल्का झील जैसी जगहों की सैर कराई जाएगी। ये टूर 3 रात और 4 दिन का है और इसकी यात्रा फ्लाइट से होगी।

यात्रा की तारीखें और फ्लाइट डिटेल्स

इस पैकेज की यात्रा 20 नवंबर 2025 और 11 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी।

दिल्ली से भुवनेश्वर - उड़ान संख्या AI 473 सुबह 7:00 बजे चलेगी, 9:05 बजे पहुंचेगी

भुवनेश्वर से दिल्ली - उड़ान संख्या AI 2490 रात 8:30 बजे चलेगी, 10:55 बजे पहुंचेगी

कहां-कहां घूमने को मिलेगा

1. पुरी - श्री जगन्नाथ मंदिर के दर्शन

2. चिल्का झील - एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, जहां आपको इरावदी डॉल्फिन देखने को मिल सकती है

3. कोणार्क - विश्वप्रसिद्ध सूर्य मंदिर और सुंदर समुद्र तट

4. भुवनेश्वर - लिंगराज, मुक्तेश्वर और उदयगिरि-खांडगिरि गुफाओं का भ्रमण

पैकेज की कीमतें (प्रति व्यक्ति)

कैटेगरी कीमत (₹) सिंगल ऑक्यूपेंसी 45,500 डबल ऑक्यूपेंसी 34,990 ट्रिपल ऑक्यूपेंसी 32,500 बच्चा (बिस्तर सहित, 5–11 वर्ष) 25,400 बच्चा (बिना बिस्तर, 2–4 वर्ष) 21,300

ठहरने और खाने की व्यवस्था

यात्रियों को पुरी में होटेल स्विमिंग (Hotel Swimming), श्री हरी (Shree Hari) या समान श्रेणी के 3-स्टार होटल में ठहराया जाएगा। टूर के दौरान 3 नाश्ते और 3 डिनर दिए जाएंगे।