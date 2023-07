IndusInd Bank: तिमाही नतीजों के बाद इंडसइंड बैंक के शेयरों में उछाल, 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर स्टॉक

IndusInd Bank Share Price इंडसइंड बैंक की ओर से पेश किए गए जून तिमाही के नतीजों को निवेशकों का समर्थन मिलता नजर आया है। आज शेयर करीब 4 प्रतिशत की तेजी के साथ खुला। जून तिमाही की नतीजों में बैंक के मुनाफे में 30 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया है और एसेट क्वालिटी में भी सुधार दर्ज किया गया है।

इंडसइंड बैंक का शेयर 1400 के ऊपर करोबार कर रहा है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। IndusInd Bank Share Price: निजी क्षेत्र के बैंक इंडसइंड बैंक के शेयर में बुधवार को 4 प्रतिशत का बड़ा उछाल देखने को मिला। इसके पीछे की वजह बैंक की ओर से जून तिमाही के दमदार नतीजे पेश करना था। पहली तिमाही के परिणाम में बैंक के कंसोलिडेटेड मुनाफे में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंडसइंड बैंक के शेयर में कैसा रहा कारोबार? इंडसइंड बैंक का शेयर आज बीएसई पर 3.81 प्रतिशत बढ़कर 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर 1443.35 पर खुला। एनएसई पर भी शेयर 3.82 प्रतिशत बढ़कर 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर 1443.40 पर खुला। खबर लिखे जाने तक दोपहर 12 बजे इंडसइंड बैंक का शेयर 1,417 रुपये पर कारोबार कर रहा था। कारोबारी सत्र के दौरान शेयर ने 1,443.40 का उच्चतम स्तर और 1,410.00 का न्यूनतम स्तर को छूआ। इंडसइंड बैंक ने पेश किए शानदार नतीजे मंगलवार को इंडसइंड बैंक की ओर से पहली तिमाही (IndusInd Bank Q1, 2024 Results) के शानदार नतीजे पेश किए गए थे। बैंक के मुनाफे जून तिमाही में सालाना आधार पर 30 प्रतिशत बढ़कर 2,124.50 करोड़ रुपये हो गया है। बैंक के मुनाफे में उछाल के पीछे की वजह आय में बढ़ोतरी के साथ बैड लोन के लिए प्रोविजन कम होना है। ब्याज से शुद्ध आय 18 प्रतिशत बढ़कर 4,867 करोड़ रुपये हो गया है। बैंक की एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। ग्रॉस एनपीए सुधरकर 1.94 प्रतिशत हो गया है, जो कि पहले 2.35 प्रतिशत पर था। भारतीय बाजार में कारोबार 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स सुबह के सत्र में 321.91 अंक चढ़कर 67,117.05 के अपने नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वहीं, एनएसई निफ्टी 92.4 अंक बढ़कर 19,841.65 के रिकॉर्ड इंट्राडे हाई को छुआ। (एजेंसी इनपुट के साथ)

