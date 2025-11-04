IndiGo Q2 Result: यात्रियों की संख्या बढ़ी फिर भी 2582 करोड़ रुपये के घाटे में कंपनी, इन 2 कारणों से हुआ नुकसान
देश की दिग्गज एयरलाइन कंपनी इंडिगो को Q2 में 2582 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट लॉस हुआ है। यह घाटा एक साल पहले की समान तिमाही में हुए 986.7 करोड़ रुपये के घाटे से ढाई गुना अधिक है। हालांकि, कंपनी का रेवेन्यू 9.3 प्रतिशत बढ़कर 18,555.3 करोड़ रुपये रहा, जबकि कुल आय 10.4 प्रतिशत बढ़कर 19,599.5 करोड़ रुपये हो गई।
नई दिल्ली। इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो) ने FY26 की दूसरी तिमाही (IndiGo Q2 result) के नतीजे जारी कर दिए हैं। Q2 में कंपनी ने 2582 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट लॉस दर्ज किया है। हैरानी की बात है कि कंपनी को हुआ यह घाटा एक साल पहले की समान तिमाही में हुए 986.7 करोड़ रुपये के घाटे से ढाई गुना ज़्यादा है। कंपनी को इतना बड़ा घाटा इसलिए हुआ क्योंकि लागत में राजस्व की तुलना में तेज़ी से वृद्धि हुई।
जुलाई-सितंबर तिमाही में ऑपरेशन से कंपनी का रेवेन्यू साल-दर-साल 9.3 प्रतिशत बढ़कर 18,555.3 करोड़ रुपये रहा, जिसकी वजह यात्रियों की बढ़ती संख्या और सुधरती यील्ड है। वहीं, कंपनी की कुल आय 10.4 प्रतिशत बढ़कर 19,599.5 करोड़ रुपये हो गई।
यात्रियों की संख्या बढ़ी
दूसरी तिमाही में इंटरग्लोब एविएशन का कुल खर्च 18.3 प्रतिशत बढ़कर 22,081.2 करोड़ रुपये हो गया, जो मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा लागत और बढ़े हुए ऑपरेशनल खर्चों के कारण हुआ। खर्चों में सबसे बड़ी वृद्धि विदेशी मुद्रा घाटे से हुई, जो 12 गुना बढ़कर 2,892 करोड़ रुपये हो गया।
वहीं, ईंधन की लागत 9.7 प्रतिशत घटकर 5,961.8 करोड़ रुपये रह गई, लेकिन फ्यूल को छोड़कर अन्य लागतें 33.7 प्रतिशत बढ़कर 16,119.4 करोड़ रुपये रहीं। इस तिमाही में यात्रियों की संख्या 3.6 प्रतिशत बढ़कर 28.8 मिलियन रही और लोड फैक्टर 82.5 प्रतिशत पर स्थिर रहा।
इंडिगो ने इस तिमाही में 417 विमानों के साथ 2,244 उड़ानों संचालन किया। इस तिमाही में कंपनी के प्लेन्स ने 94 घरेलू और 41 अंतरराष्ट्रीय स्थानों के लिए उड़ान भरी। इसके अलावा, एयरलाइन कंपनी ने सितंबर में कुल 53,515 करोड़ रुपये की नकदी और पूंजीकृत पट्टा देनदारियों समेत 74,814 करोड़ रुपये के कुल लोन के साथ समापन किया है।
नतीजों पर कंपनी ने क्या कहा
इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कहा कि एयरलाइन ने विदेशी मुद्रा प्रभाव को छोड़कर 10 प्रतिशत रेवेन्यू ग्रोथ और ऑपरेशनल प्रॉफिट हासिल किया है। उन्होंने आगे कहा कि इंडिगो ने जुलाई में स्थिरता व अगस्त और सितंबर में मज़बूत सुधार देखा।
इंडिगो ने तिमाही नतीजे शेयर बाजार बंद होने के बाद किए। इससे पहले इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड के शेयर मंगलवार को नतीजों से पहले 1.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 5,630 रुपये पर बंद हुए।
