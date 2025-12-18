फिर से पटरी पर लौटी Indigo, रोजाना 2200 उड़ानें शुरू, CEO ने कहा- बुरा वक्त बीत गया

मुंबई। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने गुरुवार को कहा कि चुनौतीपूर्ण दौर के बाद एयरलाइन और भी मजबूत होकर उभरी है। विमानों का परिचालन (IndiGo Operations) स्थिर होने और एयरलाइन द्वारा 2,200 उड़ानों का नेटवर्क बहाल करने के बाद ''सबसे बुरा दौर बीत चुका है''। हाल की बाधाओं के दौरान एकजुट रहने के लिए सभी विभागों के कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि एयरलाइन का ध्यान अब तीन चीजों पर है - लचीलापन, मूल कारण विश्लेषण और पुनर्निर्माण। उनका यह बयान इस महीने की शुरुआत में हजारों उड़ानें रद होने के परिणामस्वरूप लाखों यात्रियों को हवाई अड्डों पर होने वाली असुविधा और परेशानी के बाद आया है।

कर्मचारियों को भेजे गए एक आंतरिक वीडियो संदेश में एल्बर्स ने कहा कि इंडिगो का ध्यान अब परिचालन के स्थिर होने के बाद एयरलाइन के पुनर्निर्माण पर है, और एयरलाइन के बोर्ड ने मूल कारणों के व्यापक विश्लेषण करने के लिए एक बाहरी विमानन विशेषज्ञ को नियुक्त किया है।

अब 3 मुद्दों पर फोकस उन्होंने कहा, ''नौ दिसंबर को मैंने इंडिगो के परिचालन में स्थिरता आने की जानकारी साझा की थी। उसके बाद, आज (गुरुवार) हमने अपने 2,200 उड़ानों के नेटवर्क को बहाल कर दिया है। अब हम तीन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं - लचीलापन, मूल कारण विश्लेषण और एयरलाइन का पुनर्निर्माण। इतने कम समय में ऐसी स्थिति से उबरना हमारे टीम वर्क और हमारे संचालन सिद्धांतों की मजबूती का प्रमाण है।''