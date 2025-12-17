200 कंपनीज और 42 लाख करोड़ की वैल्यू, युवा उद्यमियों ने दिखाई अपनी ताकत, इस लिस्ट में कौन-कौन

नई दिल्ली। भारत के टॉप 200 सेल्फ-मेड एंटरप्रेन्योर्स (self made entrepreneurs) की सभी कंपनियों की कुल वैल्यू 2025 में 42 लाख करोड़ रुपये (469 बिलियन डॉलर) हो गई है, जो पिछले साल 36 लाख करोड़ रुपये (431 बिलियन डॉलर) थी। एक रिपोर्ट में यह बताया गया है। साल 2024 से 2025 के बीच इन उद्यमियों की दौलत में 15 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

IDFC FIRST प्राइवेट और हुरुन इंडिया की लिस्ट के अनुसार, 'मिलेनियम 2025 के सेल्फ-मेड एंटरप्रेन्योर्स' द्वारा स्थापित अरबों डॉलर की कंपनियों की संख्या पिछले साल के 121 से बढ़कर 128 हो गई है, जिससे इस एलीट क्लब में 22 नई कंपनियाँ शामिल हुई हैं। 2025 एडिशन में 102 नए फाउंडर्स और 53 नई कंपनियों का आगमन हुआ है।

5 कंपनियों की वैल्यू 1 लाख करोड़ से ज्यादा इस लिस्ट में पांच कंपनियों की वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपये या उससे ज़्यादा है, जो पिछले साल तीन थी, यह अल्ट्रा-हाई-वैल्यू बिज़नेस में मज़बूत ग्रोथ दिखाता है। वहीं, बेंगलुरु, भारत के टॉप स्टार्टअप हब के तौर पर अपनी जगह बनाए हुए है, जिसमें 52 कंपनियां हैं, हालांकि यह पिछले साल से 14 कम है।

किन शहरों में ये कंपनीज? रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई में 41 कंपनियां (+5) और गुरुग्राम में 36 कंपनियां (+5) थीं, जो बड़े शहरों में एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी में एक डायनामिक बदलाव को दिखाता है। बेंगलुरु 88 एंटरप्रेन्योर्स के साथ फाउंडर्स के रहने के लिए टॉप शहर बना रहा, उसके बाद मुंबई 83 और नई दिल्ली 52 के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे, जो मिलकर 2025 में भारत के टॉप सेल्फ-मेड एंटरप्रेन्योर्स का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं।