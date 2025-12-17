सोने में सुस्ती के वो 10 साल, कभी दिया बैंक एफडी से भी कम रिटर्न, तो कभी शेयरों की तरह कराया नुकसान

नई दिल्ली। सोने ने पिछले 2 दशक में जबरदस्त तेजी दिखाई है, और 20 साल की इस अवधि में गोल्ड 5000 रुपये प्रति दस ग्राम से 132000 रुपये तोला तक जा चुका है। खासकर, कोरोना महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद लगातार गोल्ड के दाम (Gold Prices) बढ़े। लेकिन, क्या आप जानते हैं एक दौर ऐसा भी आया था जब 10 साल तक सोने के भाव में सुस्ती देखने को मिली थी, और गोल्ड की कीमतों ने एक दायरे में कारोबार किया। यह दौर साल 1990 से 2000 का था, जब गोल्ड 3200 से 4380 रुपये प्रति दस ग्राम के भाव पर मिला करता था।

सोने में 10 साल तक चली इस सुस्ती के कुछ प्रमुख कारण रहे थे। केडिया एडवाइजरी के फाउंडर अजय केडिया ने सोने में एक दशक तक छाई रही सुस्ती के कुछ प्रमुख कारण बताए, जिसके चलते गोल्ड की कीमतों ने एक दायरे में कारोबार किया।

1990 से 2000 तक सोने में दिखी सुस्ती 31 मार्च 1990 में 24 कैरेट गोल्ड का भाव 3200 रुपये प्रति दस ग्राम था और 10 साल बाद मार्च 2000 में इसकी कीमत बढ़कर 4380 रुपये रही। इन 10 सालों की अवधि में सोने ने कुल 36 फीसदी रिटर्न दिया।

साल सोने का भाव (24 कैरेट) 1990 3,200 1991 3,466 1992 4,334 1993 4,140 1994 4,598 1995 4,680 1996 5,160 1997 4,725 1998 4,045 1999 4,235 2000 4,380 साल दर साल सोने का रिटर्न 1990 में गोल्ड रिटर्न 1.91% रहा। 1991 में गोल्ड रिटर्न 8.31% रहा।