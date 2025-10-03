गूगल, FB और माइक्रोसॉफ्ट का बंधने वाला है बोरिया-बिस्तर! मोदी सरकार का स्वदेशी ऐप को स्केल करने का रोडमैप तैयार

भारत सरकार घरेलू मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और बिजनेस सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य ऑपरेटिंग सिस्टम सोशल मीडिया और साइबर सिक्योरिटी जैसी तकनीकों को देश में ही विकसित करना है। सरकार स्वदेशी विकल्पों को यूजर-फ्रेंडली बनाने और राजस्व मॉडल बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

नई दिल्ली। बदले युग के इस दौर में भारत सरकार सक्रिय रूप से घरेलू मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से लेकर बिजनेस सॉफ्टवेयर को प्रमोट और सपोर्ट करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार से जुड़े एक सूत्र ने इस बारे में जानकारी दी। सूत्र ने बताया कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि हर कैटेगरी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल मीडिया, ईमेल सिस्टम, मैपिंग टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, ऐप स्टोर, जैसी तकनीक देश में ही बनाई और उसे हाईलाइट की जाए। क्योंकि विदेशी तकनीक और सर्विस का इस्तेमाल करने पर किसी भी समय बाधा आ सकती है।

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) को रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है। भारत धीरे-धीरे करके खुद का सिस्टम डेवलप करके विदेशी कंपटीटर जैसे- गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट को कड़ी टक्कर देगा। आसान नहीं है रास्ता इस मामले की जानकारी रखने वाले व्यक्ति ने कहा कि भारत में बने अल्टरनेटिव यूजर फ्रेंडली होने चाहिए और उनका अपना रेवेन्यू मॉडल हो। सरकार इनमें से कुछ को सरकारी कामों के लिए अपना सकती है। उन्होंने आगे कहा कि अभी इस दिशा में बहुत सारा काम बाकी है। और यह आसान नहीं होने वाला।

सूत्र ने बताया कि भारत सरकार की सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) एजेंसी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। एजेंसी को यह अहसास हुआ है कि उसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर भारत में भारत की और IP यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाना होगा और प्राइवेट एंटरप्राइजेज के साथ मिलकर पहले से बने भारतीय डिजिटल ऐप को प्रमोट करना होगा।