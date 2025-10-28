सितंबर 2025 में औद्योगिक उत्पादन में 4% की हुई बढ़ोतरी, किस सेक्टर में दिखी सबसे ज्यादा तेजी

नई दिल्ली। इस वर्ष सितंबर में भारत का औद्योगिक उत्पादन चार प्रतिशत की दर से बढ़ा (India industrial growth) है। इसमें मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन का प्रमुख योगदान रहा है। मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2024 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) 3.2 प्रतिशत की दर से बढ़ा था।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने अगस्त 2025 के लिए औद्योगिक उत्पादन वृद्धि के अस्थायी अनुमान चार प्रतिशत से संशोधित कर 4.1 प्रतिशत कर दिया है। एनएसओ के ताजा आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2025 में मैन्यूफैक्च¨रग क्षेत्र के उत्पादन में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि रही है, जो पिछले वर्ष समान अवधि में चार प्रतिशत थी।