    सितंबर 2025 में औद्योगिक उत्पादन में 4% की हुई बढ़ोतरी, किस सेक्टर में दिखी सबसे ज्यादा तेजी

    By Digital Desk Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 06:17 PM (IST)

    सितंबर में भारत का औद्योगिक उत्पादन 4% बढ़ा (India industrial growth) है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र का अहम योगदान रहा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने अगस्त के औद्योगिक उत्पादन के अनुमान को संशोधित कर 4.1% कर दिया है। सितंबर 2025 में विनिर्माण क्षेत्र में 4.8% की वृद्धि हुई, जबकि खनन में गिरावट आई। अप्रैल-सितंबर 2025 में औद्योगिक उत्पादन 3% बढ़ा।

    नई दिल्ली। इस वर्ष सितंबर में भारत का औद्योगिक उत्पादन चार प्रतिशत की दर से बढ़ा (India industrial growth) है। इसमें मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन का प्रमुख योगदान रहा है। मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2024 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) 3.2 प्रतिशत की दर से बढ़ा था।

    राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने अगस्त 2025 के लिए औद्योगिक उत्पादन वृद्धि के अस्थायी अनुमान चार प्रतिशत से संशोधित कर 4.1 प्रतिशत कर दिया है। एनएसओ के ताजा आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2025 में मैन्यूफैक्च¨रग क्षेत्र के उत्पादन में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि रही है, जो पिछले वर्ष समान अवधि में चार प्रतिशत थी।

    खनन उत्पादन में 0.4 प्रतिशत की गिरावट, बिजली उत्पादन में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि रही है। अप्रैल-सितंबर 2025 में औद्योगिक उत्पादन तीन प्रतिशत बढ़ा है। पिछले वर्ष समान अवधि में यह 4.1 प्रतिशत था।

    सितंबर में विनिर्माण क्षेत्र विकास का प्रमुख चालक बना रहा


    विनिर्माण क्षेत्र सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना रहा, जिसने सितंबर में 4.8% की वृद्धि दर्ज की, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 4% थी। इस क्षेत्र ने मूल धातुओं, विद्युत उपकरणों और ऑटोमोबाइल जैसे प्रमुख उद्योगों में लचीलापन दिखाया । मंत्रालय ने कहा कि मूल धातुओं का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12.3%, विद्युत उपकरणों का 28.7% और मोटर वाहनों, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का उत्पादन 14.6% बढ़ा।

    औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के संदर्भ में मापा गया कारखाना उत्पादन सितंबर 2024 में 3.2% बढ़ा था।

     राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने पिछले महीने जारी 4% के अनंतिम अनुमान से अगस्त 2025 के लिए औद्योगिक उत्पादन वृद्धि को संशोधित कर 4.1% कर दिया।

    सितम्बर 2025 में बिजली उत्पादन में 3.1% की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में इसमें 0.5% की वृद्धि हुई थी।

    वित्त वर्ष 2026 की अप्रैल-सितंबर अवधि (H1) के दौरान, देश का औद्योगिक उत्पादन 2024-25 की पहली छमाही में 4.1% की तुलना में 3% बढ़ा।