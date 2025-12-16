Language
    FY27 में उम्मीद से ऊपर रहेगी भारत की आर्थिक वृद्धि दर, महंगाई भी रहेगी कंट्रोल में- रिपोर्ट

    By Jagran News Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:46 PM (IST)

    एक्सिस बैंक के आउटलुक 2026 रिपोर्ट के अनुसार, FY27 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.5% होगी, जो ट्रेंड और आम अनुमानों दोनों से अधिक है। वहीं, ट्रेंड से ...और पढ़ें

    मुंबई। वित्त वर्ष 2027 में भारत की ग्रोथ रेट को लेकर कई नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसी बेहतर अनुमान व्यक्त कर चुकी हैं, और अब इसी कड़ी में एक और रिपोर्ट आई है। एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट और एक्सिस कैपिटल के हेड - ग्लोबल रिसर्च, नीलकंठ मिश्रा के अनुसार, एक्सिस बैंक के आउटलुक 2026 रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 27 में भारत की आर्थिक वृद्धि ट्रेंड से ऊपर रहने की संभावना है।

    यह वृद्धि संरचनात्मक और नियामक सुधारों, कम उधारी लागत, तेज पूंजी निर्माण और नीतिगत ढील से मिलने वाले चक्रीय समर्थन के कारण होगी। मिश्रा और बैंक की इकोनॉमिक रिसर्च टीम का मानना है कि इकॉनमी में सुस्ती को देखते हुए महंगाई के दबाव के बिना भी इकोनॉमी ट्रेंड से बेहतर ग्रोथ बनाए रख सकती है।

    रिपोर्ट की खास बातें

    एक्सिस बैंक का अनुमान है कि दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था भारत में वित्त वर्ष 27 में 7.5% की वृद्धि होगी, जो ट्रेंड और आम अनुमानों दोनों से अधिक है। इस अनुमान के पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं:

    सरकारी खर्च पर दबाव कम होने और अनुकूल मौद्रिक नीतियों के चलते अर्थव्यवस्था में 7.5% से ज्यादा की तेज़ वृद्धि हो सकती है। साथ ही, सरल नियमों और सुधारों से आने वाले समय में विकास को और मजबूती मिलेगी।

    बेहतर वित्तीय स्थिति, पूंजी की कम लागत और उच्च क्षमता उपयोग (जिससे नए पूंजीगत निवेश की जरूरत बनेगी) के कारण वित्त वर्ष 27 में पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी होने की संभावना है। टीएफपी में लगातार सुधार और पूंजी निर्माण में वापसी से 7% की ट्रेंड ग्रोथ का आधार मजबूत होता है। वित्त वर्ष 27 में औसत महंगाई लगभग 4% रहने की संभावना है, लेकिन अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता बनी रहेगी:

    • मध्यम महंगाई, जो वास्तविक मूल्य दबाव को बेहतर दर्शाती है, पिछले 18 महीनों से लगभग 3% पर स्थिर है। यह अर्थव्यवस्था में लगातार सुस्ती का संकेत देती है।

    • एक्सिस बैंक का अनुमान है कि ट्रेंड से अधिक वृद्धि और खाद्य कीमतों में संभावित बढ़ोतरी के बावजूद वित्त वर्ष 27 में औसत महंगाई लगभग 4% रहेगी।

    • नीतिगत ब्याज दरें संभवतः अपने निचले स्तर पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन मॉनेटरी ट्रांसमिशन और ऋण वृद्धि को समर्थन देने के लिए मुद्रा आपूर्ति में और बढ़ोतरी की जा सकती है। आपूर्ति पक्ष के उपाय, जैसे अधिक ट्रेज़री बिल और कम अवधि के बॉन्ड, यील्ड कर्व की तीव्रता को कम कर सकते हैं।

    • एक्सिस बैंक को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 27 में 10 साल की सरकारी बॉन्ड यील्ड धीरे-धीरे 6% के करीब आ सकती है।

    डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी मददगार

    • रुपये में हालिया कमजोरी से REER प्रतिस्पर्धी स्तर पर आ गई है।

    • एक्सिस बैंक का कहना है कि चालू खाता घाटा थोड़ा बढ़ सकता है, वित्त वर्ष 26 में जीडीपी का 1.2% और वित्त वर्ष 27 में 1.3%, लेकिन वित्त वर्ष 26 की दूसरी और तीसरी तिमाही में जो पैसा तेज़ी से बाहर गया था, वह आगे चलकर कम हो जाएगा।

