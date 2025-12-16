FY27 में उम्मीद से ऊपर रहेगी भारत की आर्थिक वृद्धि दर, महंगाई भी रहेगी कंट्रोल में- रिपोर्ट

मुंबई। वित्त वर्ष 2027 में भारत की ग्रोथ रेट को लेकर कई नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसी बेहतर अनुमान व्यक्त कर चुकी हैं, और अब इसी कड़ी में एक और रिपोर्ट आई है। एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट और एक्सिस कैपिटल के हेड - ग्लोबल रिसर्च, नीलकंठ मिश्रा के अनुसार, एक्सिस बैंक के आउटलुक 2026 रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 27 में भारत की आर्थिक वृद्धि ट्रेंड से ऊपर रहने की संभावना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह वृद्धि संरचनात्मक और नियामक सुधारों, कम उधारी लागत, तेज पूंजी निर्माण और नीतिगत ढील से मिलने वाले चक्रीय समर्थन के कारण होगी। मिश्रा और बैंक की इकोनॉमिक रिसर्च टीम का मानना है कि इकॉनमी में सुस्ती को देखते हुए महंगाई के दबाव के बिना भी इकोनॉमी ट्रेंड से बेहतर ग्रोथ बनाए रख सकती है।

रिपोर्ट की खास बातें एक्सिस बैंक का अनुमान है कि दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था भारत में वित्त वर्ष 27 में 7.5% की वृद्धि होगी, जो ट्रेंड और आम अनुमानों दोनों से अधिक है। इस अनुमान के पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं:

सरकारी खर्च पर दबाव कम होने और अनुकूल मौद्रिक नीतियों के चलते अर्थव्यवस्था में 7.5% से ज्यादा की तेज़ वृद्धि हो सकती है। साथ ही, सरल नियमों और सुधारों से आने वाले समय में विकास को और मजबूती मिलेगी। बेहतर वित्तीय स्थिति, पूंजी की कम लागत और उच्च क्षमता उपयोग (जिससे नए पूंजीगत निवेश की जरूरत बनेगी) के कारण वित्त वर्ष 27 में पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी होने की संभावना है। टीएफपी में लगातार सुधार और पूंजी निर्माण में वापसी से 7% की ट्रेंड ग्रोथ का आधार मजबूत होता है। वित्त वर्ष 27 में औसत महंगाई लगभग 4% रहने की संभावना है, लेकिन अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता बनी रहेगी: