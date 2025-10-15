कहां है भारत की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी, जहां हर साल शुद्ध होता है 300 टन सोना, 999.9+ शुद्धता की गारंटी

नई दिल्ली। भारत में सोना बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है लेकिन इसकी रिफाइनिंग देश में की जाती है। क्या आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनिंग कंपनी कौन-सी है और यहां कितनी बड़ी मात्रा में सोने को शुद्ध किया जाता है। MMTC-PAMP भारत की सबसे बड़ी और सरकारी गोल्ड रिफाइनरी है। इसकी स्थापना भारत की एमएमटीसी लिमिटेड और स्विट्जरलैंड की एमकेएस पीएएमपी एसए के बीच एक ज्वाइंट वेंचर के तौर पर हुई थी। खास बात है कि MMTC-PAMP देश में सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनिंग क्षमता के लिए जानी जाती है। आइये आपको बताते हैं इस गोल्ड रिफाइनरी के बारे में...

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें