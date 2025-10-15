Language
    कहां है भारत की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी, जहां हर साल शुद्ध होता है 300 टन सोना, 999.9+ शुद्धता की गारंटी

    By Chandrashekhar Gupta
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 04:38 PM (IST)

    MMTC-PAMP भारत की सबसे बड़ी और सरकारी गोल्ड रिफाइनरी है। इसकी वार्षिक क्षमता 300 टन से अधिक सोना और 600 टन चांदी रिफाइन करने की है। mmtcpamp.com की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह गोल्ड रिफाइनरी दुनिया में आधुनिक फैसलिटी में से एक है।

    नई दिल्ली। भारत में सोना बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है लेकिन इसकी रिफाइनिंग देश में की जाती है। क्या आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनिंग कंपनी कौन-सी है और यहां कितनी बड़ी मात्रा में सोने को शुद्ध किया जाता है। MMTC-PAMP भारत की सबसे बड़ी और सरकारी गोल्ड रिफाइनरी है। इसकी स्थापना भारत की एमएमटीसी लिमिटेड और स्विट्जरलैंड की एमकेएस पीएएमपी एसए के बीच एक ज्वाइंट वेंचर के तौर पर हुई थी। खास बात है कि MMTC-PAMP देश में सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनिंग क्षमता के लिए जानी जाती है। आइये आपको बताते हैं इस गोल्ड रिफाइनरी के बारे में...

    क्या होती है गोल्ड रिफाइनरी

    गोल्ड रिफाइनरी, एक ऐसी फैसिलिटी है जहां सोने को शुद्ध किया जाता है। दरअसल, यहां अयस्क या रिसाइकिल आइट्मस जैसे कच्चे माल से सोने को अलग करके प्योरिफाई किया जाता है। 

    MMTC-PAMP गोल्ड रिफाइनरी की खासियतें

    -यह देश की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी है जिसकी वार्षिक क्षमता 300 टन से अधिक सोना और 600 टन चांदी रिफाइन करने की है। mmtcpamp.com की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह गोल्ड रिफाइनरी दुनिया में आधुनिक फैसलिटी में से एक है, यहां क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए सोने और चांदी को '999.9+’ शुद्धता तक रिफाइन करने की तकनीक है।

    -देशभर में MMTC-PAMP के 20 एक्सक्लूसिव स्टोर हैं, 203 पार्टनर स्टोर्स और 368 अथॉराइजेड ज्वैलर्स हैं, जो गोल्ड प्रोडक्ट्स बेचते हैं।

    -एमएमटीसी-पीएएमपी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से सोने के सिक्के और बार बेचते हैं। एमएमटीसी-पीएएमपी, के सोने के सिक्के एक ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के वजन में उपलब्ध होते हैं।

    -खास बात है कि एमएमटीसी-पीएएमपी, पुरानी ज्वैलरी भी खरीदता है और पूरी पारदर्शिता के साथ सही कीमत अदा करता है।

    बता दें कि MMTC-PAMP के अलावा, कुंदन गोल्ड रिफ़ाइनरी और शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी भी देश की दो और प्रमुख गोल्ड रिफाइनरी हैं।