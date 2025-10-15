डिजिटल या फिजिकल गोल्ड किसमें निवेश करने में है आपको फायदा, इस दिवाली कहां लगाएं पैसा?

नई दिल्ली। दिवाली से कुछ दिन पहले जमकर सोना और चांदी में निवेश करते हैं। ये समय सोना और चांदी खरीदने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। आजकल लोग सोने में निवेश के लिए डिजिटल गोल्ड को भी चुनने लगे हैं। सोने में आप डिजिटल और फिजिकल गोल्ड दोनों तरीके से निवेश कर सकते हैं।

अगर आप भी डिजिटल और फिजिकल गोल्ड में कंफ्यूज है कि कौन-सा खरीदा जाए या किसमें निवेश किया जाए, तो ये आर्टिकल आपके लिए बड़े काम का होने वाला है। Physical vs Digital Gold क्या है बेहतर? फिजिकल गोल्ड यानी कि गोल्ड ज्वेलरी, सिक्के और बार। इनमें आप सालों से निवेश करते आए हैं। वहीं डिजिटल गोल्ड आप फोन के जरिए ही खरीद सकते हैं। आप फोन के जरिए ही ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड खरीदते वक्त आपको घर में सोना लाने की जरूरत नहीं होती। फिजिकल और डिजिटल गोल्ड दोनों के ही अपने फायदे और नुकसान है। आइए समझते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है?

आपके लिए क्या बेहतर है? फिजिकल गोल्ड जैसे ज्वेलरी और सिक्के लेने के लिए आपको इसमें मेकिंग चार्ज और जीएसटी यानी टैक्स दोनों ही देना पड़ता है। इससे गोल्ड की कीमत और बढ़ जाती है। हालांकि गोल्ड बार में आपको ऐसा कोई चार्ज नहीं देना होता।