तरक्की की राह पर बैंकिंग सेक्टर, 10 साल में 231 लाख करोड़ के लेनदेन, सरकार ने जारी किए अहम आंकड़े

नई दिल्ली। भारतीय बैंकिंग सिस्टम (Indian Banking System) तेजी से आगे बढ़ रहा है और आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। सरकारी एजेंसी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले ढाई दशकों में, भारत की बैंकिंग प्रणाली में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। बैंकों के डॉमेस्टिक डिपॉजिट और लोन 2015 से 2025 के बीच लगभग 3 गुना हो गए और 88.35 लाख करोड़ से बढ़कर 231.90 लाख करोड़ रुपये हो गए हैं। डिजिटल और इनोवेशन के इस दौर ने भारत में ट्रांजेक्शन, बचत और निवेश के तरीकों को नया रूप दिया है।

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मजबूत आर्थिक विस्तार, बढ़ती खर्च करने योग्य आय, बढ़ते उपभोक्तावाद और आसान लोन उपलब्धता के कारण भारतीय बैंकिंग उद्योग में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। यूपीआई के प्रभुत्व वाले डिजिटल भुगतान माध्यमों में पिछले कुछ वर्षों में बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिली है। आरबीआई के अनुसार, भारत का बैंकिंग सेक्टर पर्याप्त रूप से पूंजीकृत और सुव्यवस्थित है। विशेष रूप से, 2023-24 में बैंकों की प्रॉफेटिबिलिटी में लगातार 6 वर्ष सुधार हुआ है।