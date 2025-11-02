चीन को मात देने भारत का ₹7000 करोड़ का प्लान, शुरू होगा रेयर अर्थ मैग्नेट मिशन; टॉप-5 देशों में इंडिया कहां?

नई दिल्ली| भारत अब रेयर अर्थ मैग्नेट निर्माण के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। केंद्र सरकार इस क्षेत्र के लिए अपने प्रोत्साहन कार्यक्रम (incentive program) को लगभग तीन गुना बढ़ाकर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक करने की योजना बना रही है। यह योजना फिलहाल मंत्रिमंडल की मंजूरी का इंतजार कर रही है।

इसका उद्देश्य है- इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में जरूरी इन रेयर अर्थ मैग्नेट्स (rare earth magnets) की घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाना। फिलहाल दुनिया के करीब 90% रेयर अर्थ मैग्नेट चीन में प्रोसेस किए जाते हैं। हाल ही में चीन ने अमेरिका से व्यापार विवाद के चलते निर्यात नियंत्रण कड़े कर दिए थे, जिससे वैश्विक आपूर्ति पर असर पड़ा था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि, "क्रिटिकल मिनरल्स को हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। दुनिया को स्थिर और विविध सप्लाई चेन पर काम करना होगा।" नई योजना से पांच कंपनियों को होगा लाभ सरकार की नई योजना के तहत लगभग पांच कंपनियों को उत्पादन-लिंक्ड और पूंजी सब्सिडी (capital subsidy) दोनों का लाभ मिलेगा। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत को इस क्षेत्र में अब भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे सीमित फंडिंग, तकनीकी विशेषज्ञता और लंबे प्रोजेक्ट टाइमलाइन। सरकारी कंपनियां इस वक्त विदेशों में खनन साझेदारी (mining partnerships) के लिए शुरुआती कदम उठा रही हैं। फिलहाल, चीन के पास इस क्षेत्र का सबसे अधिक तकनीकी ज्ञान है। इसके अलावा, रेयर अर्थ धातुओं का खनन पर्यावरण के लिए भी चुनौतीपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इनमें रेडियोधर्मी तत्व शामिल होते हैं।