Year Ender 2025: इन 11 कंपनियों को लगे पंख, बनीं यूनिकॉर्न; किस-किसका लगा दिमाग?

नई दिल्ली। साल 2025 भारत के स्टार्टअप सेक्टर (Startup Sector) के लिए बदलावों से भरा रहा। एक ओर जहां कई नए स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने, तो वहीं कुछ पुराने और चर्चित नामों को बड़ा झटका लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वर्ष 2025 में देश में 11 नए स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया। आइए जानते हैं इन कंपनियों और उनके फाउंडर्स के नाम।

ये स्टार्टअप बने यूनिकॉर्न स्टार्टअप, जो बने यूनिकॉर्न कौन हैं फाउंडर? एआई.टेक दिव्यांक तुराखिया नावी टेक्नोलॉजीज सचिन बंसल रैपिडो पवन गुंटुपल्ली, अरविंद सांका, और ऋषिकेश एसआर नेट्राडाइन अवनीश अग्रवाल और डेविड जूलियन जम्बोटेल आशीष झिना और कार्तिक वेंकटेश्वरन डार्विनबॉक्स जयंत पलेती, रोहित चेन्नमनेनी, चैतन्य पेड्डी और विनीत सिंह विवृत्ति कैपिटल विनीत सुकुमार, गौरव कुमार, सौमेंद्र घोष, अनिकेत देशपांडे, इरफान मोहम्मद वेरिटास फाइनेंस अरुलमनी दुरैसामी मनीव्यू पुनीत अग्रवाल और संजय अग्रवाल जसपे विमल कुमार, मगिजन सेलवन, निशांत समीर, रामनाथन आरवी, और शीतल लालवानी ड्रूल्स फहीम सुल्तान अली किन सेक्टरों के हैं ये यूनिकॉर्न? इनमें से अधिकतर कंपनियां फिनटेक, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस (एसएएएस) , एआई, लॉजिस्टिक्स और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हैं। खास बात यह रही कि एआई.टेक ने महज 3 साल में करीब 1.5 अरब डॉलर का वैल्यूएशन हासिल कर यूनिकॉर्न का दर्जा पा लिया, जो देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कंपनियों की बढ़ती ताकत को दर्शाता है।

इस साल भी कुछ पुराने यूनिकॉर्न्स ने अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी। रिपोर्ट्स के अनुसार, जिरोधा करीब 8.2 अरब डॉलर के वैल्यूएशन के साथ सबसे आगे रहा। वहीं रेजरपे और लेंसकार्ट का वैल्यूएशन करीब 7.5 अरब डॉलर रहा। जबकि ग्रो करीब 7 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचा।

कौन से हैं टॉप यूनिकॉर्न? इसके अलावा जैप्टो, ऑफबिजनेस, इनमोबी, आईसर्टिस, ओयो (प्रिज्म) और मीशो जैसे नाम भी टॉप यूनिकॉर्न्स की लिस्ट में बने रहे। यह आंकड़े बताते हैं कि फिनटेक, ई-कॉमर्स, एसएएएस (सॉफ्टवेयर-एस-ए-सर्विस) और एडटेक जैसे सेक्टरों में निवेशकों की दिलचस्पी अब भी मजबूत है।

हालांकि, 2025 सभी के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। कुछ ऐसे स्टार्टअप्स, जो पहले यूनिकॉर्न माने जाते थे, इस साल लिस्ट से बाहर हो गए। इसका सबसे बड़ा कारण बना ऑनलाइन रियल-मनी गेमिंग से जुड़ा नया कानून।

कौन सी कंपनियां नहीं रहीं यूनिकॉर्न? अगस्त 2025 में सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 के लागू किए जाने के बाद फैंटेसी स्पोर्ट्स, रम्मी और पोकर जैसे रियल-मनी गेम्स पर कड़ी रोक लगा दी गई, जिसके चलते ड्रीम11 , गेम्स24x7, गेम्सक्राफ्ट और एमपीएल जैसी कंपनियों की वैल्यूएशन पर भारी असर पड़ा और यह यूनिकॉर्न लिस्ट से बाहर हो गई है।

वहीं जूपी और विंजो गेम्स जैसी अन्य गेमिंग कंपनियों की वैल्यूएशन में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। यह बदलाव दिखाता है कि रेगुलेटरी फैसले किसी भी सेक्टर की दिशा अचानक बदल सकते हैं।