Indian Rupee vs Dollar: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले टूटा रुपया, 11 पैसे की भारी गिरावट

हफ्ते के दूसरे कोरोबारी दिन रुपये में भारी गिरावट देखने को मिली है। आज रुपया डॉलर के मुकाबले 11 पैसे की गिरावट पर बंद हुआ। रुपया आज शुरुआती बढ़त के बावजूद 11 पैसे की गिरावट के साथ 82.02 (अनंतिम) पर बंद हुआ। आज हम आपको बता रहे हैं कि रुपये के गिराने का क्या कारण है और आज एक डॉलर की कीमत क्या रही है।

नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क: मंगलवार 4 जुलाई को भारतीय करेंसी रुपये में भारी गिरावट देखने को मिली। रुपया आज अमेरिकी करेंसी डॉलर के मुकाबले शुरुआती बढ़त के बावजूद 11 पैसे की गिरावट के साथ 82.02 (अनंतिम) पर बंद हुआ। आज 1 डॉलर की कीमत 82 रुपये पर बंद हुआ। क्यों टूटा रुपया? तेल आयातकों और हेजर्स की ओर से सौदेबाजी के कारण रुपये में भारी गिरावट आई है। हालांकि, घरेलू बाजारों में सकारात्मक रुख, जिसमें सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड उच्च स्तर और स्थिर विदेशी फंड प्रवाह के कारण रुपये को और टूट से रोका। इस स्तर पर खुला था रुपया इंटरबैंक फॉरेंन एक्सचेंज में रुपया, डॉलर के मुकाबले 81.90 पर खुली और पिछले बंद से 11 पैसे कम होकर 82.02 (अनंतिम) पर बंद हुई। दिन के दौरान, डॉलर के मुकाबले रुपया 81.87 के उच्चतम स्तर और 82.03 के निचले स्तर को छू गया। कल यानी सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 81.91 पर बंद हुआ था। डॉलर इंडेक्स हुआ मजबूत छह मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की ताकत का अनुमान लगाने वाला डॉलर इंडेक्स, आज 0.01 प्रतिशत बढ़कर 102.99 पर पहुंच गया। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 1.22 प्रतिशत बढ़कर 75.56 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसंधान विश्लेषक दिलीप परमार ने कहा कि तेल आयातकों और हेजर्स की ओर से सौदेबाजी के बाद रुपये ने सुबह की बढ़त को खत्म कर दिया और एशियाई मुद्राओं में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला बन गया। अमेरिकी बाज़ार बंद होने के कारण सट्टा गतिविधियाँ और प्रवाह सीमित रहे आज कैसा रहा बाजार? शेयर बाजार में आज भी उछाल देखने को मिली। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 274.00 अंक या 0.42 प्रतिशत बढ़कर 65,479.05 अंक के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। व्यापक एनएसई निफ्टी 66.45 अंक या 0.34 प्रतिशत बढ़कर 19,389.00 अंक के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।

