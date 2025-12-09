रुपये ने दिखाई ताकत, 18 पैसे की मजबूती के साथ इस भाव पर बंद, इन 2 कारणों से आई रिकवरी
भारतीय रुपया, 9 दिसंबर को शुरुआती नुकसान से उबरकर 18 पैसे की बढ़त के साथ 89.87 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। एक्सपर्ट ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के संभावित ...और पढ़ें
नई दिल्ली। अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया (Indian Rupee) मंगलवार को शुरुआती नुकसान से उबरकर 18 पैसे की बढ़त के साथ 89.87 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अमेरिकी मुद्रा और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आने से रुपये को समर्थन मिला। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना के बीच विदेशी बाजार में अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने से रुपये को निचले स्तर पर समर्थन मिला।
हालांकि, घरेलू शेयर बाजारों में नकारात्मक रुख और विदेशी पूंजी निकासी के कारण निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई जिससे स्थानीय मुद्रा की बढ़त सीमित रही। अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोरी के साथ 90.15 पर खुला। घरेलू मुद्रा ने अपनी गिरावट से उबरते हुए दिन के कारोबार में सकारात्मक रुख अपनाया और 89.87 प्रति डॉलर पर बंद हुआ जो पिछले बंद भाव से 18 पैसे की बढ़त दर्शाता है।
इन कारणों से रुपये में रिकवरी
रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.05 के भाव पर बंद हुआ था। मिराए एसेट शेयरखान के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के संभावित हस्तक्षेप और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण रुपया निचले स्तर से उबर गया। हालांकि, कमजोर घरेलू बाजारों और अमेरिकी डॉलर सूचकांक में मामूली सुधार ने तेज बढ़त को रोक दिया। उन्होंने कहा, ‘‘फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद के बीच अमेरिकी डॉलर के भी कमजोर रहने की आशंका है। रिजर्व बैंक का कोई भी हस्तक्षेप रुपये को सहारा दे सकता है। डॉलर-रुपये का हाजिर मूल्य 89.50 रुपये से 90.30 रुपये के बीच रहने का अनुमान है।’’
इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 98.98 पर रहा। घरेलू शेयर बाजार के मोर्चे पर सेंसेक्स 436.41 अंक की गिरावट के साथ 84,666.28 अंक पर जबकि निफ्टी 120.90 अंक फिसलकर 25,839.65 अंक पर बंद हुआ।
ये भी पढ़ें- ITR रिफंड कब मिलेगा? देरी की वजहों से लेकर स्टेटस चेक और फेल होने के कारण तक; 13 सवालों में जानें हर एक जवाब
अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.27 प्रतिशत की गिरावट के साथ 62.33 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बाजार में शुद्ध बिकवाल रहे। उन्होंने मंगलवार को शुद्ध रूप से 3,760.08 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।