फिर से रसातल में रुपया, इंट्रा-डे में रिकार्ड निचले स्तर पर पहुंचकर गिरावट के साथ 89.53 पर बंद

मुंबई। 1 दिसंबर, सोमवार को रुपया, डॉलर के मुकाबले 89.79 के रिकार्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, बाद में मांग बढ़ने के चलते यह आठ पैसे गिरकर 89.53 पर बंद हुआ। रुपये में लगातार कमजोरी मुख्य रूप से व्यापार घाटा, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में देरी और आरबीआइ के सीमित दखल की वजह से है।

विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 89.45 पर खुला और इंट्रा-डे में यह डालर के मुकाबले 89.79 के रिकार्ड निचले स्तर पर आ गया, जो पिछले बंद भाव से 34 पैसे कम था। इससे पहले, रुपये ने 21 नवंबर को डालर के मुकाबले 89.66 का अपना सर्वकालिक इंट्रा-डे निचला स्तर बनाया था। तब यह 98 पैसे गिरा था। हालांकि कारोबार के अंत में यह 89.53 पर बंद हुआ। शुक्रवार को रुपया डालर के मुकाबले नौ पैसे गिरकर 89.45 पर बंद हुआ।