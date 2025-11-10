इन दो सरकारी तेल कंपनियों ने अमेरिका-अबु धाबी से खरीद लाया 50 लाख बैरल क्रूड ऑयल, प्रतिबंध के बाद रूस से बनाई दूरी

नई दिल्ली। दो सरकारी रिफाइनरियों ने रूसी तेल की आपूर्ति का विकल्प तलाशते हुए टेंडर के जरिये हाजिर बाजारों से 50 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा है। सूत्रों के मुताबिक, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्प ने जनवरी में आपूर्ति के लिए 20 लाख बैरल अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड और अबु धाबी के मुरबन क्रूड खरीदा है।

एक अधिकारी ने बताया कि मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने एक से सात जनवरी की डिलीवरी के लिए 10 लाख बैरल बसरा मीडियम क्रूड खरीदा है। फिलहाल इस बात पता नहीं चला है कि यह क्रूड किन कंपनियों से खरीदा गया है और किस मूल्य पर इसकी डिलीवरी की जाएगी।