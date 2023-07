Train Ticket: दिवाली और छठ पर घर जाने का बना रहे हैं प्लान? धड़ाधड़ फुल हो रही ट्रेन की सीट

Indian Railways Train Ticket Status UP Bihar Patna From New Delhi Latest Update On Diwali Chhath दिवाली या छठ पूजा के मौके पर घर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए और भी जरूरी हो जाती है। ट्रेन का स्टेटस चेक करना जरूरी है क्योंकि दिवाली और छठ के मौके पर चार महीने पहले से ही ट्रेन की सीट फुल हो गई है।