Train Rules: ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर कब मिलता है पूरा रिफंड, जानिए क्या है इसका प्रोसेस

Train Refund Rules कई बार हम किसी वजह से अपने ट्रेन के टिकट को कैंसिल कर देते हैं। ऐसे में हमें पूरा रिफंड भी नहीं मिलता है। अगर आप भी टिकट कैंसिल करने के बाद पूरा रिफंड पाना चाहते हैं तो ये आर्टिकल में आपके लिए काफी लाभदायक होगा। आइए जानते हैं कि आपको पूरी रिफंड पाने के लिए क्या करना है?

Train Rules: ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर कब मिलता है पूरा रिफंड

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आज के समय में मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में ट्रेनों में सफर करने में हम काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे में हम कई बार हम ट्रेन की टिकट को कैंसिल कर देते हैं। अगर हम कभी 'कंफर्म', 'आरएसी' या 'वेटिंग' के टिकटों को कैंसिल कर देते हैं तब की चार्ज कट जाते हैं। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के ट्रेनों के रद्द हो जाने या फिर देरी से चलने पर टिकट को कैंसिल कर देते हैं कब हमें पूरी रिफंड मिल जाता है। कई यात्रियों को इसके बारे में पता नहीं है। देश में इस समय कई हिस्सों में बारिश और तूफान आ रहा है। ऐसे में रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। देश में कई ट्रेनें रद्द की गई है। वहीं कई ट्रेनों की रूट को डायवर्ट कर दिया गया है। इस वजह से कई यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप इस समय अपनी ट्रेन की टिकट को कैंसिल करते हैं तब आपको पूरा रिफंड मिल जाता है। इसेक लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। क्या है रेलवे का नियम भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार अगर कोई ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा देर हो जाती है। ऐसे में अगर कोई यात्री टिकट को कैंसिल करते हैं तो उसे पूरा रिफंड मिल जाएगा। आपने अगर काउंटर से टिकट ली है तो आप आरक्षण केंद्र में जाकर टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। वहीं, अगर आपने आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर से ऑनलाइन टिकट लिया है तो आप वेबसाइट पर जेकर टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। क्या है इसका पूरा प्रोसेस अगर ट्रेन के चार्ट तैयार होने के बाद आपकी ट्रेन लेट हो जाती है तो आप टीडीआर दाखिल कर सकते हैं। आपको इसके लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर लॉग-इन करना है और फिर अपना टिकट रद्द करने के लिए जरूरी बाकी स्टेप्स को फॉलो करें। अगर कभी ट्रेन को रद्द कर दिया जाता है तब आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक प्रोसेस से पूरा रिफंड मिल जाता है। आपके बैंक अकाउंट में से 7 दिन के भीतर पैसे वापस आ जाएंगे। अगर आपने काउंटर पर जा कर टिकट लिया है तो आपको पूरा रिफंड पीआरएस (यात्री आरक्षण प्रणाली) काउंटर पर जाकर मिल जाएगा। यात्री जिस दिन क्लेम करता है उसके 3 दिनों के भीतर यात्री को रिफंड मिल जाता है।

