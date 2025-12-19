Trains Cancelled: देरी से चल रहीं ये ट्रेनें, 20 से ज्यादा हुईं कैंसिल; ठंड, कोहरा और प्रदूषण ने बढ़ाई टेंशन

नई दिल्ली। Railways News: दिल्ली और एनसीआर में बढ़ती सर्दी ने रेलवे संचालन (Indian Railways News) को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और गंभीर स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण विजिबिलिटी को बेहद कम कर रहा है। इसका सीधा असर ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा है। यात्रियों (Trains Cancelled) की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे और IRCTC ने एहतियातन 20 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है, जबकि लगभग 28 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं।

सुबह और देर रात को कोहरे की वजह से कई ट्रेनें रास्ते (Train Cancellation Charges) में ही प्रभावित हो रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'सीवियर प्लस' श्रेणी में बना हुआ है, जिसने हालात को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। ऐसे में यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर चेक कर लें।

रद्द की गई ट्रेनों की लिस्ट घने कोहरे के कारण जिन ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, उनमें जबलपुर-अंबिकापुर एक्सप्रेस, रीवा-चिरमिरी एक्सप्रेस, जम्मू तवी-दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस, अमृतसर-नंगल बांध एक्सप्रेस, योग नगरी ऋषिकेश-जम्मू तवी एक्सप्रेस, शालीमार मालानी एक्सप्रेस, बीएसबीएस इंटरसिटी एक्सप्रेस, गुवाहाटी-दुल्लाबचेर्रा एक्सप्रेस, बेतवा एक्सप्रेस, रीवा-बिलासपुर एक्सप्रेस, पालनपुर-भुज सुपरफास्ट, दिल्ली-पठानकोट एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी-दार्जिलिंग एसी पैसेंजर सहित कई अन्य ट्रेनें शामिल हैं।