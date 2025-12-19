Trains Cancelled: देरी से चल रहीं ये ट्रेनें, 20 से ज्यादा हुईं कैंसिल; ठंड, कोहरा और प्रदूषण ने बढ़ाई टेंशन

Language
    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 12:53 PM (IST)

    नई दिल्ली। Railways News: दिल्ली और एनसीआर में बढ़ती सर्दी ने रेलवे संचालन (Indian Railways News) को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और गंभीर स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण विजिबिलिटी को बेहद कम कर रहा है। इसका सीधा असर ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा है। यात्रियों (Trains Cancelled) की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे और IRCTC ने एहतियातन 20 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है, जबकि लगभग 28 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं।

    सुबह और देर रात को कोहरे की वजह से कई ट्रेनें रास्ते (Train Cancellation Charges) में ही प्रभावित हो रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'सीवियर प्लस' श्रेणी में बना हुआ है, जिसने हालात को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। ऐसे में यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर चेक कर लें। 

    रद्द की गई ट्रेनों की लिस्ट

    घने कोहरे के कारण जिन ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, उनमें जबलपुर-अंबिकापुर एक्सप्रेस, रीवा-चिरमिरी एक्सप्रेस, जम्मू तवी-दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस, अमृतसर-नंगल बांध एक्सप्रेस, योग नगरी ऋषिकेश-जम्मू तवी एक्सप्रेस, शालीमार मालानी एक्सप्रेस, बीएसबीएस इंटरसिटी एक्सप्रेस, गुवाहाटी-दुल्लाबचेर्रा एक्सप्रेस, बेतवा एक्सप्रेस, रीवा-बिलासपुर एक्सप्रेस, पालनपुर-भुज सुपरफास्ट, दिल्ली-पठानकोट एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी-दार्जिलिंग एसी पैसेंजर सहित कई अन्य ट्रेनें शामिल हैं।

    ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम रूट
    11265 जेबीपी एबीकेपी एक्सप्रेस जबलपुर - अंबिकापुर
    11266 एबीकेपी जेबीपी एक्सप्रेस अंबिकापुर - जबलपुर
    11751 रीवा CHRM एक्सप्रेस रीवा - चिरमिरी
    11755 एनआईटीआर रेवा एक्सप्रेस नेताजी सुभाष - रीवा
    12266 दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस जम्मू तवी - दिल्ली सराय रोहिल्ला
    14505 ASR-NDLS एक्सप्रेस अमृतसर - नंगल बांध
    14506 NDLS-ASR एक्सप्रेस नंगल बांध - अमृतसर जंक्शन
    14605 योग नगरी ऋषिकेश-जम्मू तवी एक्सप्रेस योग नगरी ऋषिकेश - जम्मू तवी
    14661 शालीमार मालानी एक्सप्रेस बाड़मेर - जम्मू तवी
    14662 शालीमार मालानी एक्सप्रेस जम्मू तवी - बाड़मेर
    15103 बीएसबीएस इंटरसिटी एक्सप्रेस गोरखपुर - बनारस
    15611 आरएनवाई एससीएल एक्सप्रेस रंगिया जंक्शन - सिलचर
    15612 एससीएल आरएनवाई एक्सप्रेस सिलचर - रंगिया जंक्शन
    15617 गुवाहाटी डीएलसीआर एक्सप्रेस गुवाहाटी - दुल्लाबचेर्रा
    18204 बेतवा एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल - दुर्ग
    18247 बीएसपी रीवा एक्सप्रेस बिलासपुर जंक्शन - रीवा
    18248 रीवा बीएसपी एक्सप्रेस रीवा - बिलासपुर जंक्शन
    20927 पीएनयू भुज सुपरफास्ट एक्सप्रेस पालनपुर - भुज
    20928 भुज पीएनयू सुपरफास्ट एक्सप्रेस भुज - पालनपुर
    22429 दिल्ली-पठानकोट एक्सप्रेस दिल्ली जंक्शन - पठानकोट
    52539 एनजेपी-डीजे एसी पैसेंजर न्यू जलपाईगुड़ी - दार्जिलिंग
    3265 किउल आरजीडी स्पेशल किउल जंक्शन - राजगीर
    3266 आरजीडी किउल स्पेशल राजगीर - किउल जंक्शन
    3313 आरजेपीबी गया स्पेशल राजेंद्र नगर - गया जंक्शन

    देरी से चलने वाली ट्रेनें

    इसके अलावा पुरुषोत्तम सुपरफास्ट, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस, रानीखेत एक्सप्रेस, जम्मू मेल, पंजाब मेल, मालवा एक्सप्रेस, अवध असम एक्सप्रेस, हिमाचल एक्सप्रेस, गोवा और उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस समेत कई प्रमुख ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं।

    ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम रूट
    12801 पुरुषोत्तम सुपरफास्ट पुरी - नई दिल्ली
    20805 एपी एक्सप्रेस सिकंदराबाद - नई दिल्ली
    12391 श्रमजीवी एक्सप्रेस पटना - नई दिल्ली
    15014 रानीखेत एक्सप्रेस रानीखेत - नई दिल्ली
    12414 जाट अजमेर एक्सप्रेस जम्मू तवी - अजमेर
    14034 जम्मू मेल जम्मू तवी - नई दिल्ली
    19019 बीडीटीएस एचडब्ल्यू एक्सप्रेस बांद्रा टर्मिनस - हरिद्वार
    12456 बीकानेर डीईई एक्सप्रेस बीकानेर - नई दिल्ली
    15910 अवध असम एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ - नई दिल्ली
    12138 पंजाब मेल अमृतसर - नई दिल्ली
    12402 डीडीएन कोटा एसी एक्सप्रेस देहरादून - कोटा
    12415 आईएनडीबी एनडीएलएस एक्सप्रेस इंदौर - नई दिल्ली
    12447 यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस लखनऊ - नई दिल्ली
    19701 सैनिक एक्सप्रेस जोधपुर - नई दिल्ली
    19031 योगा एक्सप्रेस हरिद्वार - नई दिल्ली
    12919 मालवा एक्सप्रेस इंदौर - नई दिल्ली
    15707 KIR ASR एक्सप्रेस कटिहार - अमृतसर
    11905 AGC HSX एक्सप्रेस आगरा - होशंगाबाद
    11057 CSMT ASR एक्सप्रेस मुंबई CSMT - अमृतसर
    14054 हिमाचल एक्सप्रेस शिमला - नई दिल्ली
    12450 गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस मडगांव - नई दिल्ली
    12446 उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस लखनऊ - नई दिल्ली
    22402 MCTM DEE AC एक्सप्रेस माता वैष्णो देवी कटरा - देहरादून
    12312 नेताजी एक्सप्रेस कोलकाता - नई दिल्ली
    11906 HSX AGC एक्सप्रेस होशंगाबाद - आगरा
    18310 जाट एसबीपी एक्सप्रेस जम्मू तवी - संबलपुर
    12426 जम्मू राजधानी एक्सप्रेस जम्मू तवी - नई दिल्ली
    20808 हीराकुंड एक्सप्रेस विशाखापत्तनम - नई दिल्ली

    यात्रियों के लिए सलाह

    रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे स्टेशन पहुंचने से पहले IRCTC की वेबसाइट या हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। कोहरे और मौसम की खराब स्थिति को देखते हुए आने वाले दिनों में भी रेल सेवाओं पर असर बना रह सकता है।

