Trains Cancelled: देरी से चल रहीं ये ट्रेनें, 20 से ज्यादा हुईं कैंसिल; ठंड, कोहरा और प्रदूषण ने बढ़ाई टेंशन
नई दिल्ली। Railways News: दिल्ली और एनसीआर में बढ़ती सर्दी ने रेलवे संचालन (Indian Railways News) को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और गंभीर स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण विजिबिलिटी को बेहद कम कर रहा है। इसका सीधा असर ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा है। यात्रियों (Trains Cancelled) की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे और IRCTC ने एहतियातन 20 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है, जबकि लगभग 28 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं।
सुबह और देर रात को कोहरे की वजह से कई ट्रेनें रास्ते (Train Cancellation Charges) में ही प्रभावित हो रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'सीवियर प्लस' श्रेणी में बना हुआ है, जिसने हालात को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। ऐसे में यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर चेक कर लें।
रद्द की गई ट्रेनों की लिस्ट
घने कोहरे के कारण जिन ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, उनमें जबलपुर-अंबिकापुर एक्सप्रेस, रीवा-चिरमिरी एक्सप्रेस, जम्मू तवी-दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस, अमृतसर-नंगल बांध एक्सप्रेस, योग नगरी ऋषिकेश-जम्मू तवी एक्सप्रेस, शालीमार मालानी एक्सप्रेस, बीएसबीएस इंटरसिटी एक्सप्रेस, गुवाहाटी-दुल्लाबचेर्रा एक्सप्रेस, बेतवा एक्सप्रेस, रीवा-बिलासपुर एक्सप्रेस, पालनपुर-भुज सुपरफास्ट, दिल्ली-पठानकोट एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी-दार्जिलिंग एसी पैसेंजर सहित कई अन्य ट्रेनें शामिल हैं।
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|रूट
|11265
|जेबीपी एबीकेपी एक्सप्रेस
|जबलपुर - अंबिकापुर
|11266
|एबीकेपी जेबीपी एक्सप्रेस
|अंबिकापुर - जबलपुर
|11751
|रीवा CHRM एक्सप्रेस
|रीवा - चिरमिरी
|11755
|एनआईटीआर रेवा एक्सप्रेस
|नेताजी सुभाष - रीवा
|12266
|दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस
|जम्मू तवी - दिल्ली सराय रोहिल्ला
|14505
|ASR-NDLS एक्सप्रेस
|अमृतसर - नंगल बांध
|14506
|NDLS-ASR एक्सप्रेस
|नंगल बांध - अमृतसर जंक्शन
|14605
|योग नगरी ऋषिकेश-जम्मू तवी एक्सप्रेस
|योग नगरी ऋषिकेश - जम्मू तवी
|14661
|शालीमार मालानी एक्सप्रेस
|बाड़मेर - जम्मू तवी
|14662
|शालीमार मालानी एक्सप्रेस
|जम्मू तवी - बाड़मेर
|15103
|बीएसबीएस इंटरसिटी एक्सप्रेस
|गोरखपुर - बनारस
|15611
|आरएनवाई एससीएल एक्सप्रेस
|रंगिया जंक्शन - सिलचर
|15612
|एससीएल आरएनवाई एक्सप्रेस
|सिलचर - रंगिया जंक्शन
|15617
|गुवाहाटी डीएलसीआर एक्सप्रेस
|गुवाहाटी - दुल्लाबचेर्रा
|18204
|बेतवा एक्सप्रेस
|कानपुर सेंट्रल - दुर्ग
|18247
|बीएसपी रीवा एक्सप्रेस
|बिलासपुर जंक्शन - रीवा
|18248
|रीवा बीएसपी एक्सप्रेस
|रीवा - बिलासपुर जंक्शन
|20927
|पीएनयू भुज सुपरफास्ट एक्सप्रेस
|पालनपुर - भुज
|20928
|भुज पीएनयू सुपरफास्ट एक्सप्रेस
|भुज - पालनपुर
|22429
|दिल्ली-पठानकोट एक्सप्रेस
|दिल्ली जंक्शन - पठानकोट
|52539
|एनजेपी-डीजे एसी पैसेंजर
|न्यू जलपाईगुड़ी - दार्जिलिंग
|3265
|किउल आरजीडी स्पेशल
|किउल जंक्शन - राजगीर
|3266
|आरजीडी किउल स्पेशल
|राजगीर - किउल जंक्शन
|3313
|आरजेपीबी गया स्पेशल
|राजेंद्र नगर - गया जंक्शन
देरी से चलने वाली ट्रेनें
इसके अलावा पुरुषोत्तम सुपरफास्ट, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस, रानीखेत एक्सप्रेस, जम्मू मेल, पंजाब मेल, मालवा एक्सप्रेस, अवध असम एक्सप्रेस, हिमाचल एक्सप्रेस, गोवा और उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस समेत कई प्रमुख ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं।
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|रूट
|12801
|पुरुषोत्तम सुपरफास्ट
|पुरी - नई दिल्ली
|20805
|एपी एक्सप्रेस
|सिकंदराबाद - नई दिल्ली
|12391
|श्रमजीवी एक्सप्रेस
|पटना - नई दिल्ली
|15014
|रानीखेत एक्सप्रेस
|रानीखेत - नई दिल्ली
|12414
|जाट अजमेर एक्सप्रेस
|जम्मू तवी - अजमेर
|14034
|जम्मू मेल
|जम्मू तवी - नई दिल्ली
|19019
|बीडीटीएस एचडब्ल्यू एक्सप्रेस
|बांद्रा टर्मिनस - हरिद्वार
|12456
|बीकानेर डीईई एक्सप्रेस
|बीकानेर - नई दिल्ली
|15910
|अवध असम एक्सप्रेस
|डिब्रूगढ़ - नई दिल्ली
|12138
|पंजाब मेल
|अमृतसर - नई दिल्ली
|12402
|डीडीएन कोटा एसी एक्सप्रेस
|देहरादून - कोटा
|12415
|आईएनडीबी एनडीएलएस एक्सप्रेस
|इंदौर - नई दिल्ली
|12447
|यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस
|लखनऊ - नई दिल्ली
|19701
|सैनिक एक्सप्रेस
|जोधपुर - नई दिल्ली
|19031
|योगा एक्सप्रेस
|हरिद्वार - नई दिल्ली
|12919
|मालवा एक्सप्रेस
|इंदौर - नई दिल्ली
|15707
|KIR ASR एक्सप्रेस
|कटिहार - अमृतसर
|11905
|AGC HSX एक्सप्रेस
|आगरा - होशंगाबाद
|11057
|CSMT ASR एक्सप्रेस
|मुंबई CSMT - अमृतसर
|14054
|हिमाचल एक्सप्रेस
|शिमला - नई दिल्ली
|12450
|गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस
|मडगांव - नई दिल्ली
|12446
|उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस
|लखनऊ - नई दिल्ली
|22402
|MCTM DEE AC एक्सप्रेस
|माता वैष्णो देवी कटरा - देहरादून
|12312
|नेताजी एक्सप्रेस
|कोलकाता - नई दिल्ली
|11906
|HSX AGC एक्सप्रेस
|होशंगाबाद - आगरा
|18310
|जाट एसबीपी एक्सप्रेस
|जम्मू तवी - संबलपुर
|12426
|जम्मू राजधानी एक्सप्रेस
|जम्मू तवी - नई दिल्ली
|20808
|हीराकुंड एक्सप्रेस
|विशाखापत्तनम - नई दिल्ली
यात्रियों के लिए सलाह
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे स्टेशन पहुंचने से पहले IRCTC की वेबसाइट या हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। कोहरे और मौसम की खराब स्थिति को देखते हुए आने वाले दिनों में भी रेल सेवाओं पर असर बना रह सकता है।
