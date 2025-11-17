Language
    पहले आया तेल अब आएगी LPG, अमेरिका से हो गया बड़ा समझौता; पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कर दी घोषणा

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 12:25 PM (IST)

    भारत और अमेरिका के बीच एलपीजी को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि भारत अमेरिका से एलपीजी आयात करेगा, जो एक ऐतिहासिक कदम है। इस समझौते के तहत, भारतीय तेल कंपनियां 2026 में अमेरिकी से 2.2 मिलियन टन एलपीजी का आयात करेंगी, जो भारत के वार्षिक एलपीजी आयात का लगभग 10% होगा। सरकार ने एलपीजी की कीमतों को सीमित रखकर उपभोक्ताओं को राहत दी है।

    नई दिल्ली। ट्रंप टैरिफ के बीच भारत और अमेरिका के बीच बड़ा समझौता हुआ है। यह समझौता एलपीजी को लेकर है। इस संबंध में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को घोषणा की कि भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका से LPG आयात करने के लिए अपने पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने इसे तेजी से बढ़ते ऊर्जा बाजार के लिए "ऐतिहासिक पहल" बताया। उन्होंने कहा कि भारत अपनी एलपीजी आपूर्ति में विविधता ला रहा है।

    केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने अनुबंध वर्ष 2026 के लिए अमेरिकी खाड़ी तट से लगभग 2.2 मिलियन टन प्रति वर्ष एलपीजी आयात के लिए एक वर्षीय समझौता सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

    केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की घोषणा

    पुरी ने X पर एक पोस्ट में कहा, "एक ऐतिहासिक पहल पहली बार! दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते एलपीजी बाजारों में से एक अमेरिका के लिए खुल गया है। भारत के लोगों को एलपीजी की सुरक्षित और किफायती आपूर्ति प्रदान करने के हमारे प्रयास में, हम अपनी एलपीजी सोर्सिंग में विविधता ला रहे हैं। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने लगभग 2.2 मीट्रिक टन प्रति वर्ष एलपीजी के आयात के लिए एक साल का समझौता सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो हमारे वार्षिक आयात का लगभग 10% है। अनुबंध वर्ष 2026 के लिए, जिसे अमेरिकी खाड़ी तट से प्राप्त किया जाएगा। यह भारतीय मार्केट के लिए अमेरिकी एलपीजी का पहला संरचित अनुबंध है।"

     यह समझौता माउंट बेल्वियू, जो अमेरिका का एक प्रमुख मूल्य निर्धारण केंद्र है, के आधार पर किया गया है और भारतीय ऊर्जा अधिकारियों द्वारा अमेरिकी उत्पादकों के साथ महीनों की बातचीत के बाद हुआ है।

    पुरी ने कहा, "यह खरीद माउंट बेल्वियू को मानक मानकर की गई है।" उन्होंने बताया कि तीनों भारतीय कंपनियों की टीमें बातचीत को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिका गई थीं।

    यह कदम वैश्विक ऊर्जा अस्थिरता और रूसी ऊर्जा व्यापार भागीदारों पर अमेरिकी शुल्क जैसे संभावित भू-राजनीतिक व्यवधानों से पहले उठाया गया है।

    पिछले साल वैश्विक एलपीजी की कीमतों में 60% की वृद्धि के बावजूद, पुरी ने कहा कि मोदी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतें ₹500-550 तक सीमित करके उपभोक्ताओं, खासकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों को बचाया। उन्होंने कहा, "वास्तविक लागत ₹1,100 से अधिक थी।"

