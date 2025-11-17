पहले आया तेल अब आएगी LPG, अमेरिका से हो गया बड़ा समझौता; पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कर दी घोषणा

नई दिल्ली। ट्रंप टैरिफ के बीच भारत और अमेरिका के बीच बड़ा समझौता हुआ है। यह समझौता एलपीजी को लेकर है। इस संबंध में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को घोषणा की कि भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका से LPG आयात करने के लिए अपने पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने इसे तेजी से बढ़ते ऊर्जा बाजार के लिए "ऐतिहासिक पहल" बताया। उन्होंने कहा कि भारत अपनी एलपीजी आपूर्ति में विविधता ला रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने अनुबंध वर्ष 2026 के लिए अमेरिकी खाड़ी तट से लगभग 2.2 मिलियन टन प्रति वर्ष एलपीजी आयात के लिए एक वर्षीय समझौता सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की घोषणा पुरी ने X पर एक पोस्ट में कहा, "एक ऐतिहासिक पहल पहली बार! दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते एलपीजी बाजारों में से एक अमेरिका के लिए खुल गया है। भारत के लोगों को एलपीजी की सुरक्षित और किफायती आपूर्ति प्रदान करने के हमारे प्रयास में, हम अपनी एलपीजी सोर्सिंग में विविधता ला रहे हैं। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने लगभग 2.2 मीट्रिक टन प्रति वर्ष एलपीजी के आयात के लिए एक साल का समझौता सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो हमारे वार्षिक आयात का लगभग 10% है। अनुबंध वर्ष 2026 के लिए, जिसे अमेरिकी खाड़ी तट से प्राप्त किया जाएगा। यह भारतीय मार्केट के लिए अमेरिकी एलपीजी का पहला संरचित अनुबंध है।"

A historic first!



One of the largest and the world’s fastest growing LPG market opens up to the United States.



In our endeavour to provide secure affordable supplies of LPG to the people of India, we have been diversifying our LPG sourcing.



In a significant development,… — Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) November 17, 2025 यह समझौता माउंट बेल्वियू, जो अमेरिका का एक प्रमुख मूल्य निर्धारण केंद्र है, के आधार पर किया गया है और भारतीय ऊर्जा अधिकारियों द्वारा अमेरिकी उत्पादकों के साथ महीनों की बातचीत के बाद हुआ है। पुरी ने कहा, "यह खरीद माउंट बेल्वियू को मानक मानकर की गई है।" उन्होंने बताया कि तीनों भारतीय कंपनियों की टीमें बातचीत को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिका गई थीं।