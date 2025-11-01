LPG Cylinder Price Cut: सस्ता हो गया गैस सिलेंडर, दिल्ली से कोलकाता तक कितने घटे दाम? चेक करें
LPG Gas Cylinder Price Cut: एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है, जिससे आम आदमी को राहत मिली है। दिल्ली और कोलकाता समेत कई शहरों में सिलेंडर के दाम कम हुए हैं। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं, जिससे उपभोक्ताओं को फायदा होगा। एलपीजी सिलेंडर के दाम घटने से लोगों ने राहत की सांस ली है।
नई दिल्ली। LPG Gas Cylinder Price Cut: आज, 1 नवंबर से एलपीजी सिलेंडर की नई दरें लागू होने के बाद। भारत में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया गया है। सरकारी कंपनियों ने 19 किलो के सिलेंडर की कीमत कम कर दी है। दिल्ली में 19 किलो कमर्शियल LPG गैस की पिछली कीमत 1595.50 रुपये थी। इससे 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर पर 5 रुपये की कमी हुई है। कमर्शियल LPG गैस की कीमतों में हालिया कटौती से उन बिजनेस को राहत मिलेगी जो LPG पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट, होटल और कैटरिंग सर्विस।
नवंबर में LPG की कीमतों में कटौती अक्टूबर में हुई बढ़ोतरी के बाद हुई है। पिछले महीने, 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत दिल्ली और मुंबई में 15.5 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ाई गई थी, जबकि चेन्नई और कोलकाता में यह दर 16.5 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ाई गई थी।
LPG Gas Cylinder Price: किस शहर में कितने में मिल रहा है सिलेंडर
कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे दूसरे मेट्रो शहरों में, नई रिवाइज्ड कीमतें क्रमशः 1694.00 रुपये, 1542.00 रुपये और 1750.00 रुपये प्रति सिलेंडर हैं। हालांकि, घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
दिल्ली में कमर्शियल LPG की कीमत: 1 नवंबर, 2025 से, 19 किलो के LPG गैस सिलेंडर की कीमत 5 रुपये कम होकर 1,590.5 रुपये हो गई है, जो पहले 1,595.5 रुपये प्रति सिलेंडर थी।
कोलकाता में कमर्शियल LPG की कीमत: 1 नवंबर से, 19 किलो के LPG गैस सिलेंडर की कीमत 6.5 रुपये कम होकर 1,694 रुपये हो गई है, जो अक्टूबर में 1,700.5 रुपये प्रति सिलेंडर थी।
मुंबई में कमर्शियल LPG की कीमत: 1 नवंबर से, 19 किलो के LPG गैस सिलेंडर की कीमत 5 रुपये कम होकर 1,542 रुपये हो गई है, जो पहले 1,547 रुपये प्रति सिलेंडर थी।
चेन्नई में कमर्शियल LPG की कीमत: 1 नवंबर से, 19 किलोग्राम के LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 4.5 रुपये की कमी की गई है, जो पहले 1,754.5 रुपये प्रति सिलेंडर थी, अब यह 1,750 रुपये हो गई है।
LPG Gas Cylinder Price: 14.2-kg घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत
नवंबर 2025 में घरेलू सिलेंडर की कीमत वही रहेगी। यह ध्यान रखना जरूरी है कि अप्रैल 2025 से रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
दिल्ली में घरेलू LPG की कीमत: दिल्ली में 14.5-kg LPG गैस सिलेंडर की कीमत 853 रुपये ही है।
मुंबई में घरेलू LPG की कीमत: मुंबई में 14.5-kg LPG गैस सिलेंडर की कीमत 852.50 रुपये ही है।
कोलकाता में घरेलू LPG की कीमत: कोलकाता में 14.5-kg LPG गैस सिलेंडर की कीमत 879 रुपये ही है।
