भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर एक और नया अपडेट, टैरिफ के मुद्दे पर कहां तक पहुंची बात? भारतीय राजदूत ने दी जानकारी

न्यूयार्क। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है और इस द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर कोशिशें जारी है। इस मामले पर एक और नया अपडेट आया है। दरअसल, अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा, ''व्यापार और शुल्क के मुद्दे पर हम अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (यूटीआर) के साथ निरंतर संपर्क में हैं, ताकि जल्द से जल्द पारस्परिक रूप से लाभकारी और संतुलित व्यापार समझौता हो सके।''

उन्होंने आगे कहा, ''इस पूरे वर्ष के दौरान हमारा प्रयास जारी रहा। फरवरी की शुरुआत में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान संबंधों की नींव रखी गई थी। हमने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और ठोस समझौते पर सहमति व्यक्त की। अंतरिक्ष भी उनमें से एक था।''

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग विनय मोहनक्वात्रा ने बुधवार को भारत द्वारा अमेरिकी संचार उपग्रह के सफल प्रक्षेपण को वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच साझेदारी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा दिन बताया और कहा कि यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग में 2025 तक की उपलब्धियों की श्रृंखला का समापन है।