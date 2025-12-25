Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर एक और नया अपडेट, टैरिफ के मुद्दे पर कहां तक पहुंची बात? भारतीय राजदूत ने दी जानकारी

    By Jagran News Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 04:24 PM (IST)

    भारत और अमेरिका में ट्रेड डील को लेकर यूएस में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा, ''ट्रेड और टैरिफ के मुद्दे पर हम अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ...और पढ़ें

    Hero Image

    न्यूयार्क। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है और इस द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर कोशिशें जारी है। इस मामले पर एक और नया अपडेट आया है। दरअसल, अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा, ''व्यापार और शुल्क के मुद्दे पर हम अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (यूटीआर) के साथ निरंतर संपर्क में हैं, ताकि जल्द से जल्द पारस्परिक रूप से लाभकारी और संतुलित व्यापार समझौता हो सके।''

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने आगे कहा, ''इस पूरे वर्ष के दौरान हमारा प्रयास जारी रहा। फरवरी की शुरुआत में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान संबंधों की नींव रखी गई थी। हमने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और ठोस समझौते पर सहमति व्यक्त की। अंतरिक्ष भी उनमें से एक था।''

    दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग

    विनय मोहनक्वात्रा ने बुधवार को भारत द्वारा अमेरिकी संचार उपग्रह के सफल प्रक्षेपण को वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच साझेदारी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा दिन बताया और कहा कि यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग में 2025 तक की उपलब्धियों की श्रृंखला का समापन है।

    विनय मोहन क्वात्रा ने एक्सिओम-4 मिशन का जिक्र किया, जिसके तहत भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक गए थे। यह आइएसएस के लिए भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन था। उन्होंने निसार मिशन का भी उल्लेख किया, जिसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया, लांच किया गया और संचालन में लाया गया।

    ये भी पढ़ें- भारत के बायकॉट का एलान, लेकिन हर साल हमसे हजार करोड़ से ज्यादा का आयात कर रहा पाकिस्तान; कैसे खुली पोल?

    क्वात्रा ने कहा, ''अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमने जिन क्षेत्रों की योजना बनाई है, उन्हें देखें तो 10 महीने बाद आप आसानी से देख सकते हैं कि हमने उनमें से लगभग सभी को हासिल कर लिया है। हम व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, एआइ सहित अन्य क्षेत्रों में भी बहुत सक्रिय रूप से काम करना जारी रखे हुए हैं।''

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US