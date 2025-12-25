भारत को कोसता रहा पाकिस्तान, लेकिन जरूरत पड़ते ही इंडिया से ही खरीदा ₹1037 करोड़ का माल; बदले में कितना दिया?

India Pakistan trade 2025: भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। मंचों पर दुश्मनी, भाषणों में धमकी और जमीनी हकीकत में भारत पर पूरी निर्भरता...यही पाकिस्तान की सच्चाई है। ताजा सरकारी आंकड़े बताते हैं कि तनाव के बावजूद पाकिस्तान ने भारत से 1037 करोड़ रुपए (Pakistan imports from India) का सामान खरीदा। जबकि भारत ने पाकिस्तान से नाममात्र का आयात किया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि, जो देश भारत को नकारता है, वो आखिर जीता किसके सहारे है?

पाकिस्तान से सिर्फ 57 लाख का आयात दरअसल, लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में पाकिस्तान की पोल खुल गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक, मई से अक्टूबर 2025 के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच कुल व्यापार 1038.35 करोड़ रुपए का रहा। इसमें से भारत का निर्यात 1037.78 करोड़ रुपए रहा, जबकि पाकिस्तान से आयात सिर्फ 57 लाख रुपए का हुआ। यानी व्यापार संतुलन पूरी तरह भारत के पक्ष में रहा।