    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 01:24 PM (IST)

    India Pakistan trade 2025: तनाव के बावजूद पाकिस्तान ने भारत से 1037 करोड़ रुपए का सामान खरीदा, जिसमें दवाइयां और फार्मा उत्पाद शामिल हैं। लोकसभा में प ...और पढ़ें

    भारत को कोसता रहा पाकिस्तान, लेकिन जरूरत पड़ते ही इंडिया से ही खरीदा ₹1037 करोड़ का माल; बदले में कितना दिया?

    India Pakistan trade 2025: भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। मंचों पर दुश्मनी, भाषणों में धमकी और जमीनी हकीकत में भारत पर पूरी निर्भरता...यही पाकिस्तान की सच्चाई है। ताजा सरकारी आंकड़े बताते हैं कि तनाव के बावजूद पाकिस्तान ने भारत से 1037 करोड़ रुपए (Pakistan imports from India) का सामान खरीदा। जबकि भारत ने पाकिस्तान से नाममात्र का आयात किया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि, जो देश भारत को नकारता है, वो आखिर जीता किसके सहारे है?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तान से सिर्फ 57 लाख का आयात

    दरअसल, लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में पाकिस्तान की पोल खुल गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक, मई से अक्टूबर 2025 के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच कुल व्यापार 1038.35 करोड़ रुपए का रहा। इसमें से भारत का निर्यात 1037.78 करोड़ रुपए रहा, जबकि पाकिस्तान से आयात सिर्फ 57 लाख रुपए का हुआ। यानी व्यापार संतुलन पूरी तरह भारत के पक्ष में रहा।

    सबसे अहम बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान को जिन चीजों की सप्लाई की, उनमें जीवनरक्षक और जरूरी उत्पाद (essential drugs Pakistan India) शामिल हैं। पाकिस्तान ने भारत से सबसे ज्यादा दवाइयां और फार्मा से जुड़े उत्पाद खरीदे। इसके अलावा केमिकल और पेट्रोलियम उत्पाद भी सूची में रहे। दूसरी तरफ, भारत ने पाकिस्तान से बेहद सीमित मात्रा में ही कुछ कच्चे केमिकल और प्लास्टिक से जुड़े उत्पाद मंगाए।

    भारत से पाकिस्तान को निर्यात (मई-अक्टूबर 2025)

    क्रम सामान रकम (₹)
    1 ड्रग फॉर्मुलेशन व बायोलॉजिकल्स 673.84 करोड़
    2 बल्क ड्रग्स व ड्रग इंटरमीडिएट्स 148.52 करोड़
    3 रेसिडुअल केमिकल व एलाइड प्रोडक्ट्स 93.07 करोड़
    4 ऑर्गेनिक केमिकल्स 47.99 करोड़
    5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 46.94 करोड़

    पाकिस्तान से भारत का आयात

    क्रम सामान रकम (₹)
    1 रेसिडुअल केमिकल व एलाइड प्रोडक्ट्स 30 लाख
    2 प्लास्टिक रॉ मटीरियल 16 लाख
    3 बल्क ड्रग्स व ड्रग इंटरमीडिएट्स 11 लाख

    तनाव के बावजूद यह आंकड़े साफ दिखाते हैं कि पाकिस्तान की जरूरतें भारत से जुड़ी हुई हैं। बयानबाजी और सख्त रुख के बीच भी जमीनी हकीकत यही है कि पाकिस्तान को अपने जरूरी सेक्टर्स के लिए भारत पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

