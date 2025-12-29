Language
    ट्रंप-जिनपिंग को चुभने वाली खबर! भारत की तरक्की पर Invesco की रिपोर्ट, 2026 के लिए कही ये बड़ी बातें

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:09 PM (IST)

    नई दिल्ली। इन्वेस्को स्ट्रैटेजी एंड इनसाइट्स की एक रिपोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग थोड़े निराश हो सकते हैं। क्योंकि, इस रिपोर्ट में यह उम्मीद जताई गई है कि नए साल में भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनमी बना रहेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आरबीआइ द्वारा रेपो रेट में और कटौती से विकास दर को बढ़ावा मिलेगा। रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि को बढ़ाने और लंबे समय तक आत्मनिर्भर बनने के लिए अर्थव्यवस्था में सुधार बहुत जरूरी है।

    हालांकि, राजनीतिक विवशताओं के चलते धीरे-धीरे तरक्की की उम्मीद है। इमर्जिंग मार्केट्स को लेकर इन्वेस्को की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैल्यूएशन के मुकाबले यहां के बाजार दूसरे इलाकों के मुकाबले आकर्षक हैं, लेकिन, विभिन्न उभरते बाजारों में स्थितियां एक जैसी नहीं हैं।

    फाइनेंशियल मार्केट में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद

    रिपोर्ट में कहा गया, "हमें उम्मीद है कि चीनी स्टॉक बेहतर परफार्म करते रहेंगे, जबकि भारत को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।" रिपोर्ट में बताया गया है कि निजी क्षेत्र की मजबूत बैलेंस शीट के चलते वैश्विक वित्तीय बाजार 2026 में भी शानदार प्रदर्शन करेंगे। रिपोर्ट निवेश के मौकों के दोबारा संतुलन की ओर इशारा करता है।

    यूएस इक्विटी, खासकर बड़ी टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े स्टॉक महंगे बने हुए हैं, लेकिन इन्वेस्को को नॉन अमेरिकी मार्केट, छोटे कैपिटल वाले स्टॉक और साइक्लिकल सेक्टर में वैल्यूएशन ज्यादा आकर्षक दिख रहे हैं। वैश्विक गतिविधि में वृद्धि से बाजार में हिस्सेदारी को बढ़ावा मिलेगा।

    बता दें कि इन्वेस्को (Invesco) एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है और इसकी रिपोर्ट्स में वित्तीय प्रदर्शन, बाजार के दृष्टिकोण और विभिन्न फंड्स की जानकारी (म्यूचुअल फंड, ETF) शामिल होती हैं, जो निवेशकों के लिए बाजार के रुझानों को समझने में मदद करती हैं।

    (एजेंसी इनपुट के साथ)

