शाम 4 बजे आया शेयर बाजार के लिए शुभ समाचार! IIP ग्रोथ में तगड़ा उछाल, कल इन शेयरों में दिख सकता है एक्शन
नवंबर में भारत का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ा, और इंडेक्स ऑफ़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (IIP) 6.7 प्रतिशत हो गया, जो 25 महीनों में सबसे ज़्यादा है ...और पढ़ें
नई दिल्ली। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर साल के आखिरी सप्ताह में एक अच्छी खबर आई है, जो शेयर बाजार के लिए बड़ा ट्रिगर साबित हो सकती है। दरअसल, 29 दिसंबर को जारी डेटा के अनुसार, नवंबर में भारत का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ा, और इंडेक्स ऑफ़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (IIP) अक्टूबर के 0.5 प्रतिशत से बढ़कर 6.7 प्रतिशत हो गया, जो 25 महीनों में सबसे ज़्यादा है। यह रिकवरी बड़े पैमाने पर हुई, जिसमें तीनों प्रमुख सेक्टरों में ज़बरदस्त सुधार हुआ।
इसमें मैन्युफैक्चरिंग, जिसका इंडेक्स में 75 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा है, इसकी ग्रोथ पिछले महीने 2 प्रतिशत से बढ़कर 8 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो दो साल से ज़्यादा का सबसे ऊँचा स्तर है, और इसने हेडलाइन ग्रोथ को सबसे बड़ा बढ़ावा दिया है।
माइनिंग आउटपुट में भी सुधार
इसके अलावा, लगातार दो महीनों की गिरावट के बाद माइनिंग आउटपुट में भी सुधार हुआ और यह बढ़कर तीन महीने के हाई 5.4 प्रतिशत पर पहुंच गया। हालांकि, बिजली सेक्टर में गिरावट जारी रही, लेकिन अक्टूबर में 6.9 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में गिरावट की रफ्तार काफी कम होकर 1.5 प्रतिशत रह गई।
कोर सेक्टर में भी दिखी रिकवरी
IIP में सुधार कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में देखी गई रिकवरी को दिखाता है, जो मिलकर इंडेक्स का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा हैं। अक्टूबर में गिरावट के बाद नवंबर में कोर सेक्टर का आउटपुट 1.8 प्रतिशत बढ़ा, जिसमें स्टील और सीमेंट उत्पादन में तेज़ी का योगदान रहा।
कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सबसे तेज ग्रोथ
सभी कैटेगरी में कंस्ट्रक्शन के सामान में सबसे तेज़ ग्रोथ देखी गई, जो 12.1 प्रतिशत बढ़ी, जो मज़बूत इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग एक्टिविटी का संकेत है। कंज्यूमर से जुड़े सेगमेंट ने भी शानदार परफॉर्मेंस दी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जो शहरी डिमांड का एक इंडिकेटर है, 12 महीनों के सबसे ऊंचे लेवल 10.3 प्रतिशत पर पहुंच गया, जबकि कंज्यूमर नॉन-ड्यूरेबल्स में 7.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
ये भी पढ़ें- ITR नोटिस या धमकी? 31 दिसंबर की चेतावनी पर आयकर विभाग की भाषा पर बवाल; यूजर्स बोले- ये तो सीधी-सीधी...
खास बात यह है कि दोनों कैटेगरी में चार महीनों में पहली बार एक साथ ग्रोथ हुई, जो घरों में होने वाले खर्च में सुधार की ओर इशारा करता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।