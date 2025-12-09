India-US Trade Deal: भारत सरकार का बड़ा फैसला, इस IAS अधिकारी को सौंपी अहम जिम्मेदारी, अमेरिकी दल से करेंगे बात

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील (India-US Trade Deal) पर 10 दिसंबर से फिर से निर्णायक बातचीत शुरू होने वाली है। इससे पहले भारत सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर वार्ता का नेतृत्व IAS अधिकारी दर्पण जैन को सौंपा है। वे भारत की ओर से मुख्य वार्ताकार होंगे। दर्पण जैन, कर्नाटक कैडर के 2001 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।

इससे पहले, राजेश अग्रवाल मुख्य वार्ताकार के रूप में कार्यरत थे, लेकिन अब उन्हें वाणिज्य मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। वाणिज्य सचिव के रूप में अग्रवाल वार्ता की निगरानी करेंगे। दर्पण जैन निभा चुके कई बड़ी जिम्मेदारी भारत-अमेरिका ट्रेड डील में मुख्य वार्ताकार नियुक्त होने से पहले, दर्पण जैन ने कई देशों के साथ कई द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे लगभग 6 वर्षों से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में कार्यरत हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं में अपनी गहन विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं।