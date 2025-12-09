Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    India-US Trade Deal: भारत सरकार का बड़ा फैसला, इस IAS अधिकारी को सौंपी अहम जिम्मेदारी, अमेरिकी दल से करेंगे बात

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 05:29 PM (IST)

    भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर 10 दिसंबर से दो दिवसीय वार्ता शुरू होगी। इससे पहले सरकार ने 2001 बैच के IAS अधिकारी दर्पण जैन को अहम जिम्मेदारी सौ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील (India-US Trade Deal) पर 10 दिसंबर से फिर से निर्णायक बातचीत शुरू होने वाली है। इससे पहले भारत सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर वार्ता का नेतृत्व IAS अधिकारी दर्पण जैन को सौंपा है। वे भारत की ओर से मुख्य वार्ताकार होंगे। दर्पण जैन, कर्नाटक कैडर के 2001 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे पहले, राजेश अग्रवाल मुख्य वार्ताकार के रूप में कार्यरत थे, लेकिन अब उन्हें वाणिज्य मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। वाणिज्य सचिव के रूप में अग्रवाल वार्ता की निगरानी करेंगे।

    दर्पण जैन निभा चुके कई बड़ी जिम्मेदारी

    भारत-अमेरिका ट्रेड डील में मुख्य वार्ताकार नियुक्त होने से पहले, दर्पण जैन ने कई देशों के साथ कई द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे लगभग 6 वर्षों से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में कार्यरत हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं में अपनी गहन विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं।

    अमेरिकी डेलीगेशन के साथ होगी वार्ता

    अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, उप अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत रिक स्वित्जर के नेतृत्व में, 9-11 दिसंबर, 2025 तक भारत का दौरा करेगा। इस दौरान दोनों देशों के बीच वार्ता 10 और 11 दिसंबर को निर्धारित है, जिसमें सभी व्यापार-संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, क्योंकि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।

    ये भी पढ़ें- आई ऐसी रिपोर्ट कि जॉब मार्केट में मचा तहलका; भारत ने UAE, USA, स्विट्जरलैंड सबको पछाड़ा

    बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत जारी है और इस वार्ता के लिए भारतीय प्रतिनिधि अमेरिका जा चुके हैं और यूएस से अधिकारी दिल्ली आ चुके हैं। दोनों देशों के बीच अब तक 6 दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है। पिछले महीने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर आप तभी अच्छी खबर सुनेंगे,जब यह समझौता उचित, समानता वाला और संतुलित होगा।

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US