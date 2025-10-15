दिवाली से पहले आ गई रिपोर्ट, भारत में बेरोजगारी दर सितंबर में बढ़कर 5.2% हुई
Unemployment Rate: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सितंबर महीने में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की बेरोजगारी दर मामूली रूप से बढ़कर 5.2% हो गई है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई है। महिलाओं में भी बेरोजगारी दर में इजाफा देखा गया है। हालांकि, श्रम बल भागीदारी दर में भी वृद्धि दर्ज की गई है।
नई दिल्ली। Unemployment Rate: दिवाली से पहले बेरोजगारी पर रिपोर्ट आई है। बुधवार को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने यह रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार सितंबर में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की बेरोजगारी दर मामूली रूप से बढ़कर 5.2 प्रतिशत हो गई।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार, अगस्त में बेरोजगारी दर 5.1 प्रतिशत, जुलाई में 5.2 प्रतिशत और मई व जून में 5.6 प्रतिशत थी।
मई 2025 में जारी पहले Periodic Labour Force Survey बुलेटिन के अनुसार, अप्रैल में UR 5.1 प्रतिशत थी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में unemployment rate पिछले दो लगातार महीनों में गिरावट के बाद अगस्त 2025 में दर्ज 5.1 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर सितंबर 2025 में 5.2 प्रतिशत हो गई।"
सर्वेक्षण के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में वृद्धि (अगस्त 2025 में 4.3 प्रतिशत से सितंबर 2025 में 4.6 प्रतिशत तक) और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में मामूली वृद्धि (अगस्त 2025 में 6.7 प्रतिशत से सितंबर 2025 में 6.8 प्रतिशत तक) ने समग्र बेरोजगारी दर में इस वृद्धि में योगदान दिया।
15 वर्ष और उससे अधिक आयु की शहरी महिलाओं में बेरोजगारी दर अगस्त 2025 में 8.9 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2025 में 9.3 प्रतिशत हो गई। ग्रामीण महिलाओं में बेरोजगारी दर में इस वृद्धि ने समग्र महिला बेरोजगारी दर को अगस्त 2025 में 5.2 प्रतिशत से सितंबर में 5.5 प्रतिशत तक बढ़ाने में भी योगदान दिया है, जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) भी जून में 56.1 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर में 57.4 प्रतिशत हो गई है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं में समग्र श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) लगातार तीसरे महीने लगातार बढ़ी है। यह जून में 30.2 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर में 32.3 प्रतिशत हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) भी जून में 56.1 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर में 57.4 प्रतिशत हो गई है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अगस्त की तुलना में शहरी क्षेत्रों में यह 50.9 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही है।
