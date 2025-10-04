GST घटने के बाद दो दोपहिया की बिक्री में जबरदस्त उछाल, हीरो ने सितंबर बेची 505000 गाड़ियां

नई दिल्ली। सितंबर 2025 में देश में दोपहिया की थोक बिक्री में वार्षिक आधार पर नौ प्रतिशत की वृद्धि रही है। इस दौरान 20 लाख से ज्यादा दोपहिया की थोक बिक्री हुई है। बिक्री में इस वृद्धि में जीएसटी दरों में कटौती और त्योहारी मांग का प्रमुख योगदान रहा है।

सरकार ने 350 सीसी इंजन क्षमता वाले दोपहिया पर GST को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है।

Hero ने बेची इतनी गाड़ियां

देश की सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता हीरो मोटोकार्प की थोक बिक्री पांच प्रतिशत बढ़कर 6,47,582 इकाई रही है। इस दौरान कंपनी के वाहनों का पंजीकरण 19 प्रतिशत बढ़कर 3,23,230 इकाई रही है।

वहीं, होडा मोटरसाइकिल और स्कटूर इंडिया (एचएमएसआइ) की थोक बिक्री में केवल तीन प्रतिशत की वृद्धि रही है। इस दौरान कंपनी ने 5,05,000 दोपहिया की थोक बिक्री की है।

हालांकि, कंपनी ने इस धीमी वृद्धि के कारणों का उल्लेख नहीं किया है। स्कूटर की मजबूत मांग के चलते सितंबर में टीवीएस की थोक बिक्री 12 प्रतिशत बढ़कर 4,13,000 इकाई रही है।

इसी तरह, बजाज आटो ने पांच प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2,73,000 इकाइयों की बिक्री की। आयशर मोटर्स के स्वामित्व वाली रायल एनफील्ड ने सितंबर में 43 प्रतिशत की सबसे तेज वृद्धि दर्ज की। इस दौरान कंपनी ने कुल 1,13,000 इकाइयों की थोक बिक्री की।