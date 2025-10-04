GST घटने के बाद दो दोपहिया की बिक्री में जबरदस्त उछाल, हीरो ने सितंबर बेची 505000 गाड़ियां

Language
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 07:37 PM (IST)

    सितंबर 2025 में भारत में दोपहिया वाहनों की थोक बिक्री में 9% की वृद्धि हुई जिसमें 20 लाख से अधिक यूनिट्स बेची गईं। जीएसटी दरों में कटौती और त्योहारी मांग ने इस वृद्धि में योगदान दिया। हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री 5% बढ़ी जबकि होंडा मोटरसाइकिल की 3% बढ़ी। टीवीएस और बजाज ऑटो की बिक्री में भी वृद्धि दर्ज की गई। रॉयल एनफील्ड ने 43% की सबसे तेज वृद्धि दिखाई।

    नई दिल्ली। सितंबर 2025 में देश में दोपहिया की थोक बिक्री में वार्षिक आधार पर नौ प्रतिशत की वृद्धि रही है। इस दौरान 20 लाख से ज्यादा दोपहिया की थोक बिक्री हुई है। बिक्री में इस वृद्धि में जीएसटी दरों में कटौती और त्योहारी मांग का प्रमुख योगदान रहा है। 

    सरकार ने 350 सीसी इंजन क्षमता वाले दोपहिया पर GST को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है।

    Hero ने बेची इतनी गाड़ियां

    देश की सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता हीरो मोटोकार्प की थोक बिक्री पांच प्रतिशत बढ़कर 6,47,582 इकाई रही है। इस दौरान कंपनी के वाहनों का पंजीकरण 19 प्रतिशत बढ़कर 3,23,230 इकाई रही है। 

    वहीं, होडा मोटरसाइकिल और स्कटूर इंडिया (एचएमएसआइ) की थोक बिक्री में केवल तीन प्रतिशत की वृद्धि रही है। इस दौरान कंपनी ने 5,05,000 दोपहिया की थोक बिक्री की है। 

    हालांकि, कंपनी ने इस धीमी वृद्धि के कारणों का उल्लेख नहीं किया है। स्कूटर की मजबूत मांग के चलते सितंबर में टीवीएस की थोक बिक्री 12 प्रतिशत बढ़कर 4,13,000 इकाई रही है। 

    इसी तरह, बजाज आटो ने पांच प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2,73,000 इकाइयों की बिक्री की। आयशर मोटर्स के स्वामित्व वाली रायल एनफील्ड ने सितंबर में 43 प्रतिशत की सबसे तेज वृद्धि दर्ज की। इस दौरान कंपनी ने कुल 1,13,000 इकाइयों की थोक बिक्री की।

    विश्लेषकों के अनुसार, महीने की शुरुआत श्राद्ध के कारण सुस्त रही, जिसे खरीदारी के लिए अशुभ माना जाता है। हालांकि, नवरात्रि की शुरुआत और जीएसटी राहत के साथ अंतिम सप्ताह में मांग में तेजी आई।