'भविष्य की फैक्ट्री बनेगा इंडिया', राफेल बनाने वाली कंपनी के CEO का बड़ा बयान; डालोज बोले- दुनिया को दिशा देगा भारत

नई दिल्ली| फाइटर जेट राफेल बनाने वाली कंपनी के सीईओ ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया। डसॉल्ट सिस्टम्स के सीईओ पास्कल डालोज (Dassault Systemes CEO Pascal Daloz) ने कहा कि भारत भविष्य की फैक्ट्री बनेगा। ये बात उन्होंने बुधवार को बेंगलुरू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही।

उन्होंने कहा कि भारत वह देश है जो नवाचार (innovation), कल्पनाशक्ति (imagination) और कुशल जनशक्ति (skilled workforce) को मिलाकर दुनिया की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा। डालो ने आगे कहा, "भारत एक सॉफ्टवेयर-ड्रिवन इकोनॉमी बनने की राह पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नई मुद्रा साबित होगी।"

डसॉल्ट के 25% कर्मचारी भारत में फ्रांस की सॉफ्टवेयर कंपनी डसॉल्ट सिस्टम्स ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए तकनीकी सॉल्यूशंस देती है। कंपनी पिछले कुछ सालों से भारत में तेजी से निवेश बढ़ा रही है। लक्ष्य है- 2030 तक भारत से 1 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू हासिल करना। फिलहाल कंपनी के 25% कर्मचारी भारत में हैं।