भारत 2026 तक रहेगा अमेरिका और चीन से बस दो पायदान नीचे, इस मामले में बनेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार

नई दिल्ली। अपनी वर्तमान विकास दर के साथ भारत 2026 में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार (India consumer market 2026) और 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यूबीएस की रिपोर्ट के अनुसार, ''भारत का घरेलू उपभोग पिछले एक दशक में लगभग दोगुना होकर 2024 में 2.4 ट्रिलियन डालर हो गया है और इसने 7.9 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर दर्ज की है और यह चीन, अमेरिका और जर्मनी से अधिक है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुकूल नीतियों और मजबूत घरेलू मांग के चलते भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 2027 में सालाना आधार पर 6.4 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2028 में 6.5 प्रतिशत पर स्थिर होने की संभावना है। 2027 में यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रहेगी। भारत के बाद फिलीपींस (जीडीपी वृद्धि 6.1 प्रतिशत) और इंडोनेशिया 5.1 प्रतिशत होंगे।