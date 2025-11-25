भारत की आर्थिक तरक्की पर शुभ समाचार, इंडिया रेटिंग्स ने GDP ग्रोथ रेट अनुमान बढ़ाया, RBI से भी ज्यादा
इंडिया रेटिंग्स ने FY26 में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। इंडिया रेटिंग्स ने कहा कि व्यापार पर अमेरिकी शुल्क में हुई बढ़ोतरी के कम असर को देखते हुए उसने जीडीपी अनुमान को बढ़ाया है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के 6.8% रहने का अनुमान लगाया है।
नई दिल्ली। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। यह जुलाई, 2025 में लगाए गए 6.3% के अनुमान से 70 बेसिस प्वाइंट ज्यादा है। इंडिया रेटिंग्स ने कहा कि व्यापार पर अमेरिकी शुल्क में हुई बढ़ोतरी के कम असर को देखते हुए उसने जीडीपी अनुमान को बढ़ाया है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के 6.8% रहने का अनुमान लगाया है, जो पिछले वित्त वर्ष यानी 2024-25 के 6.5% से ज्यादा है।
चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही और यह पिछली पांच तिमाहियों में सबसे ज्यादा थी। दूसरी तिमाही के जीडीपी अनुमानों का आधिकारिक आंकड़ा 28 नवंबर को जारी होगा।
अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर
इंडिया रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री देवेंद्र कुमार पंत ने कहा कि जुलाई के अनुमान के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं। इसमें तेजी से महंगाई में कमी और जीएसटी दरों को तर्कसंगत करना शामिल है। उन्होंने कहा कि वृद्धि अनुमान में तेजी से वृद्धि के दो बड़े कारण हैं। इसमें जून तिमाही में उम्मीद से ज्यादा जीडीपी वृद्धि दर और अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी का वैश्विक वृद्धि और व्यापार पर पहले के अनुमान से कम असर। हालांकि, इंडिया रेटिंग्स का मानना है कि चालू वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम बरकरार हैं।
इससे पहले एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5 प्रतिशत और अगले वित्त वर्ष 2026-27 में 6.7 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि सरकार के बड़े फैसले जिनमें पहला जीएसटी दरों में कटौती और दूसरा मौद्रिक नीति में ढील से उपभोग आधारित बढ़ोतरी को बढ़ावा मिलेगा।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
