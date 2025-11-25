भारत की आर्थिक तरक्की पर शुभ समाचार, इंडिया रेटिंग्स ने GDP ग्रोथ रेट अनुमान बढ़ाया, RBI से भी ज्यादा

नई दिल्ली। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। यह जुलाई, 2025 में लगाए गए 6.3% के अनुमान से 70 बेसिस प्वाइंट ज्यादा है। इंडिया रेटिंग्स ने कहा कि व्यापार पर अमेरिकी शुल्क में हुई बढ़ोतरी के कम असर को देखते हुए उसने जीडीपी अनुमान को बढ़ाया है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के 6.8% रहने का अनुमान लगाया है, जो पिछले वित्त वर्ष यानी 2024-25 के 6.5% से ज्यादा है।

