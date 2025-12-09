टैरिफ के बावजूद पहली छमाही में भारत ने गाड़े झंडे, अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर रहा निर्यात; सरकार ने दिया जवाब

नई दिल्ली, IANS। ट्रंप टैरिफ के बावजूद भारत ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में झंडे गाड़ दिए है। भारत का निर्यात अब तक के अपने उच्चतम स्तर पर है। जब ग्लोबल मार्केट लगातार अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं, और देश ने फाइनेंशियल ईयर की पहली और दूसरी तिमाही दोनों में अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही एक्सपोर्ट दर्ज किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि FY 2025-26 के पहले छह महीनों में, अप्रैल से सितंबर 2025 तक, कुल एक्सपोर्ट $418.6 बिलियन तक पहुँच गया, जो पिछले साल इसी अवधि में $395.7 बिलियन था। यह 5.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है - जो भारत के लिए अब तक का सबसे मजबूत छमाही एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है।

अस्थायी गिरावट के बावजूद भारत की निर्यात गति स्थिर

मंत्रालय ने कहा कि अक्टूबर 2025 में अस्थायी गिरावट के बावजूद भारत की निर्यात गति स्थिर बनी हुई है। उस महीने निर्यात थोड़ा कम था क्योंकि अक्टूबर 2024 में बेस बहुत ज्यादा था, जो रिकॉर्ड में अब तक का सबसे अच्छा अक्टूबर निर्यात प्रदर्शन था।



वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि भारत की निर्यात रणनीति विश्वसनीयता, लचीलेपन और सक्रिय वैश्विक जुड़ाव पर आधारित है। उन्होंने कहा कि साझेदार देशों के साथ उच्च-स्तरीय दौरे और बातचीत आर्थिक संबंधों को मजबूत कर रहे हैं और लंबे समय के परिणाम दे रहे हैं, भले ही थोड़े समय के लिए उतार-चढ़ाव हों। भारत के निर्यात इकोसिस्टम को संरचनात्मक सुधारों, लॉजिस्टिक्स में सुधार, बंदरगाह क्षमता के विस्तार और लक्षित निर्यात सुविधा उपायों से फायदा हुआ है।



उन्होंने आगे कहा, "प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ने मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने में मदद की है, जबकि सर्विस एक्सपोर्ट बाहरी सेक्टर का एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है।" ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, सरकार ने संसद को बताया कि पिछले पांच सालों में पांच बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) साइन किए गए हैं।