भारत-न्यूजीलैंड के बीच FTA से क्या फायदा होगा, किन सामानों पर 0 फीसदी ड्यूटी, किस सेक्टर में पैदा होंगी नौकरी?

नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (India-New Zealand FTA) होने के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच एफटीए से निर्यात में विविधीकरण लाने और खेती जैसे क्षेत्र में निवेश लाने में मदद मिलेगी। इस समझौते के लिए वार्ता संपन्न होने का एलान 22 दिसंबर को किया गया था। समझौते पर अगले साल हस्ताक्षर होने और इसके लागू होने की संभावना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारत और न्यूजीलैंड ने सोमवार को कहा कि उन्होंने एक मुक्त व्यापार समझौत पर बातचीत पूरी कर ली है, जिससे भारत को द्वीप राष्ट्र के बाजारों में बिना किसी शुल्क के प्रवेश मिलेगा। साथ ही अगले 15 वर्ष में 20 अरब डॉलर का निवेश आएगा और अगले पांच वर्ष में वस्तुओं तथा सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके पांच अरब डॉलर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

100 प्रतिशत निर्यात पर शून्य शुल्क की सुविधा फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन्स (फियो) के प्रेसिडेंट एससी रल्हन ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) लागू होने पर भारत के 100 प्रतिशत निर्यात पर शून्य शुल्क की सुविधा प्रदान करेगा। इसमें सभी प्रकार के उत्पादों पर शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, 'इससे न्यूजीलैंड के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और रोजगार सृजन करने वाले क्षेत्रों को खासा बढ़ावा मिलेगा।'