8th Pay Commission: चपरासी से IAS तक, किसकी बढ़ जाएगी कितनी सैलरी? नए साल से पहले जान लीजिए पूरा कैलकुलेशन

नई दिल्ली| सातवें वेतन आयोग की समय सीमा 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है यानी 8 दिन बाद आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने की संभावना है। देशभर में इसकी चर्चा तेज हो गई है। क्योंकि, इसका सीधा असर 1.19 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ने वाला है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में उम्मीदें भी तेज हो गई हैं।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2.15 तय होता है, तो सैलरी और पेंशन में असल बढ़ोतरी कितनी होगी? सैलरी में इजाफा पूरी तरह फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा, क्योंकि यही फैक्टर नई बेसिक सैलरी तय करता है। इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर लेवल-1 से लेवल-18 तक यानी चपरासी से लेकर आईएएस तक के कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?

चपरासी से IAS तक, कितनी कितनी बढ़ेगी सैलरी? (From peon to IAS, how much will the salary increase?) ग्रेड वर्तमान बेसिक पे अनुमानित बेसिक पे Level 1 ₹ 18,000 ₹ 38,700.00 Level 2 ₹ 19,900 ₹ 42,785.00 Level 3 ₹ 21,700 ₹ 46,655.00 Level 4 ₹ 25,500 ₹ 54,825.00 Level 5 ₹ 29,200 ₹ 62,780.00 Level 6 ₹ 35,400 ₹ 76,110.00 Level 7 ₹ 44,900 ₹ 96,535.00 Level 8 ₹ 47,600 ₹ 102,340.00 Level 9 ₹ 53,100 ₹ 114,165.00 Level 10 ₹ 56,100 ₹ 120,615.00 Level 11 ₹ 67,700 ₹ 145,555.00 Level 12 ₹ 78,800 ₹ 169,420.00 Level 13 ₹ 118,500 ₹ 254,775.00 Level 13 ₹ 131,100 ₹ 281,865.00 Level 14 ₹ 144,200 ₹ 310,030.00 Level 15 ₹ 182,200 ₹ 391,730.00 Level 16 ₹ 205,400 ₹ 441,610.00 Level 17 ₹ 225,000 ₹ 483,750.00 Level 18 ₹ 250,000 ₹ 537,500.00 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा? (When will the 8th Pay Commission be implemented?) 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। ऐसे में नई सैलरी 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। हालांकि, सरकार को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर करने में करीब दो साल लग सकते हैं। ऐसे में कर्मचारियों को एरियर मिलने की उम्मीद भी है। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? (What is fitment factor?) फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा कर नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर, उतनी ज्यादा सैलरी और पेंशन।

फिटमेंट फैक्टर कैसे तय होता है? (How is the fitment factor determined?) एक्सपर्ट बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर तय करते समय कई आर्थिक और संस्थागत पहलुओं को देखा जाता है। आमतौर पर इसमें बेसिक पे + ग्रेड पे को आधार बनाकर जरूरी बढ़ोतरी का आकलन किया जाता है।

महंगाई और जीवन-यापन की लागत

CPI और CPI-IW के आंकड़े

सरकार की वित्तीय स्थिति और बजट

कुल वेतन खर्च की सीमा

प्राइवेट सेक्टर से सैलरी की तुलना

इंडस्ट्री सैलरी सर्वे और मार्केट बेंचमार्क 2.15 फिटमेंट फैक्टर से सैलरी कैसे बढ़ेगी? कैलकुलेशन से समझें (How will the fitment factor increase the salary?) अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर 2.15 तय होता है, तो:

₹18,000 × 2.15 = ₹38,700

यानी बेसिक सैलरी सीधे बढ़कर ₹38,700 हो जाएगी। अगर मौजूदा बेसिक सैलरी ₹50,000 है तो: ₹50,000 × 2.15 = ₹1,07,500

मतलब नई बेसिक सैलरी ₹1,07,500 तक पहुंच सकती है।

सिर्फ बेसिक नहीं, कुल कमाई भी बढ़ेगी हो सकती है अब तक की सबसे बड़ी सैलरी बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर 2.15 होने पर बेसिक सैलरी दो गुने से ज्यादा हो जाती है। चूंकि DA, HRA और पेंशन जैसी सुविधाएं बेसिक सैलरी पर ही तय होती हैं, इसलिए कुल मासिक कमाई और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में भी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।