8th Pay Commission पर बड़ा अपडेट, देरी हुई तो होगा बड़ा नुकसान! आपकी सैलरी से हर साल उड़ सकते हैं लाखों रुपए?

8th Pay Commission: अगर आप आठवें वेतन आयोग (8th CPC) के दायरे में आने वाले केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। वेतन आयोग लागू होने में हो रही देरी सिर्फ नई सैलरी का इंतजार ही नहीं बढ़ा रही, बल्कि इससे आपकी जेब पर सीधा असर भी पड़ सकता है। खासकर हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में हजारों नहीं, बल्कि लाखों रुपए के संभावित नुकसान की आशंका है। यही वजह है कि यह देरी अब सिर्फ तारीखों का नहीं, सीधे आपकी कमाई का मुद्दा बन गई है।

7वां वेतन आयोग कब खत्म, 8वां कब लागू? 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है। नियम के मुताबिक 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाता है। हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख और एरियर को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। नवंबर 2025 में वित्त मंत्रालय ने आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया था। विशेषज्ञों के मुताबिक, सिफारिशें लागू होने में इसके बाद भी करीब 6 महीने लग सकते हैं। यानी देरी लगभग तय मानी जा रही है।

आखिर असली नुकसान होता कहां है? ऑल इंडिया एनपीएस इम्प्लॉई फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने ईटी से बात करते हुए बताया कि, "नए वेतन आयोग में कर्मचारियों को HRA पर बकाया नहीं मिलता। कर्मचारी की बेसिक सैलरी के आधार पर, अगर 8वां वेतन आयोग देरी से लागू होता है तो कर्मचारी को कुछ हजार से लेकर कुछ लाख रुपए तक का घाटा हो सकता है।"

HRA पर बकाया नहीं देती सरकार! उन्होंने उदाहण देते हुए बताया कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 76,500 रुपए है। और अगर वेतन आयोग 1 जनवरी 2028 से लागू होता है, तो उसका कुल नुकसान 3.80 लाख रुपए से ज्यादा हो सकता है। पटेल के मुताबिक, सरकार HRA पर बकाया नहीं देती, जिससे देरी होने पर सरकार को काफी बचत होती है। हालांकि, बेसिक पे और ज्यादातर भत्तों पर बकाया मिलता है। कर्मचारी संघ लंबे समय से HRA पर भी बकाया देने की मांग कर रहे हैं।