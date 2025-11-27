भारत से बहुत सारी चीजें खरीदता है हांगकांग, लिस्ट में लोहा-स्टील और इलेक्ट्रिकल मशीनरी शामिल; और किन चीजों पर निर्भर?

नई दिल्ली। भारत और हांगकांग के बीच रिश्ते काफी गहरे (India-Hong Kong Relations) हैं। दोनों देशों के बीच रिश्ते 1840 के दशक से रहे हैं। 1840 के बाद 19वीं सदी के दौरान ये रिश्ता और मजबूत हुआ और तब से लेकर, आज भी दोनों देशों के बीच इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, मैरीटाइम, सर्विसेज, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, कल्चर, एजुकेशन और ट्रेड जैसे सेक्टर्स में कारोबारी संबंध काफी मजबूत हैं।

19वां सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट आपकी जानकारी के लिए बता दें कि FY25 में हांगकांग भारत का 19वां सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट रहा। वहीं अप्रैल 2000 से मार्च 2025 तक कुल US$ 4.83 बिलियन FDI के साथ भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) इक्विटी इनफ्लो में हांगकांग 15वें स्थान पर है। आइए जानते हैं कि हांगकांग भारत से क्या-क्या खरीदता है

क्या-क्या खरीदता है हांगकांग भारत हांगकांग को जो चीजें निर्यात करता है, उनमें मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर, लोहा और स्टील, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, मीट और खाने लायक मीट, मशीनरी, मिनरल फ्यूल, मछली और क्रस्टेशियन, कच्ची खालें, ऑप्टिकल और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट प्रमुख हैं। अन्य चीजों में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी हैं।

कुल कितनी वैल्यू के सामान का हुआ एक्सपोर्ट FY25 में हांगकांग को भारत से काफी बड़ी मात्रा में निर्यात हुआ। पिछले वित्त वर्ष में भारत से हांगकांग को होने वाला एक्सपोर्ट 6.06 अरब डॉलर (54,079.23 करोड़ रुपये) का रहा। भारत ने FY25 में हांगकांग को 2,430 कमोडिटीज एक्सपोर्ट कीं।

इन चीजों की वैल्यू रही सबसे अधिक FY25 के दौरान भारत से हांगकांग को एक्सपोर्ट किए गए सामानों में सबसे अधिक वैल्यू जेम्स और ज्वेलरी (4.56 अरब डॉलर), इलेक्ट्रॉनिक सामान (59.9 करोड़ डॉलर), और मिनरल फ्यूल, मिनरल ऑयल और उनके डिस्टिलेशन के प्रोडक्ट (21.2 करोड़ डॉलर) की रही।